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21.10.2021 19:52
Рубрика: Общество

У истоков космической программы корейцев стояли также и россияне

Текст: Олег Кирьянов ("Российская газета", Сеул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8593)
В Южной Корее с космодрома Наро стартовала трехступенчатая ракета-носитель, которая предназначена для вывода на орбиту искусственного спутника. В случае успеха Республика Корея могла бы войти в элитный клуб мировых космических держав, которые способны самостоятельно производить и выводить на орбиту спутники.
В Сеуле утверждают, что запустили ракету, которая была полностью создана корейцами. Фото: ЕРА В Сеуле утверждают, что запустили ракету, которая была полностью создана корейцами. Фото: ЕРА
В Сеуле утверждают, что запустили ракету, которая была полностью создана корейцами. Фото: ЕРА

У истоков космической программы корейцев стояли также и российские специалисты. Однако власти Южной Кореи заявили, что состоявшийся запуск нельзя назвать полностью успешным. Макет спутника не смог выйти на запланированную орбиту, хотя в остальном все прошло в штатном режиме. Выступая со специальным обращением к народу, президент РК Мун Чжэ Ин пообещал, что все выявленные проблемы будут решены к маю следующего года, когда запланирован запуск реального спутника.

Фото: Lee Hyo-kyun / Korea Aerospace Research Institute / AFP
В Южной Корее с космодрома "Наро" стартовала ракета-носитель

Трансляция нынешнего старта велась в прямом эфире, а посмотреть на запуск в окрестности космодрома приехало большое количество не только журналистов, но и обычных людей. "Нури" представляет собой трехступенчатую ракету. Работу первой ступени (длина 21,6 м) обеспечивают четыре двигателя тягой по 75 тонн каждый, на второй ступени (13,6 м) установлен один двигатель на 75 тонн, а на третьей (7 м) - двигатель на 7 тонн. Общий вес "Нури" - около 200 тонн. Это уже не первый запуск ракеты-носителя с территории Южной Кореи.

Впервые старт был произведен 30 января 2013 г., тогда ракета "Наро-1" (KSLV-I) вывела на орбиту спутник. Однако в той системе первая ступень была целиком произведена в России и доставлена в Корею в готовом виде, а запуск обеспечивали более сотни российских инженеров и техников.

Расположенный на самом юге Корейского полуострова космодром был также спроектирован и возведен под руководством россиян. Теперь же, как утверждают корейцы, запущена была первая "действительно" корейская ракета-носитель, которая полностью создана корейцами, на корейской земле, при помощи корейских технологий.

Общество Космос В мире Восточная Азия Южная Корея

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