У космонавтов не будет дополнительных выходных из-за Дня народного единства

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), будут работать в День народного единства по стандартному графику. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"У космонавтов на МКС не будет дополнительных выходных" - цитирует ТАСС ведомство. Отмечается, что Шкаплеров и Дубров будут работать 4 и 5 ноября, а выходные у них - 6 и 7 ноября.

Напомним, что сейчас на борту МКС кроме российских космонавтов также находятся астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.