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21.10.2021 21:44
Рубрика: Общество

Ученые нашли у коронавируса признаки сезонной инфекции

Текст: Евгения Думанская
Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) нашли у коронавируса признаки сезонности, сообщается в статье для журнала Nature Computational Science.

Фото: Татьяна Андреева
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Эпидемиологи с самого начала пандемии задавались вопросом: станет ли коронавирус сезонной инфекцией или он может быть одинаково активным в любое время года? Испанские специалисты с помощью цифрового моделирования изучили связь между заболеваемостью и климатом в разных географических точках. Как оказалось, COVID-19, как и вирус гриппа, реагирует на температуру и влажность.

Были проанализированы темпы распространения коронавируса в 162 странах на ранней стадии пандемии. Более высокие темпы оказались связаны с низкими температурами и влажностью, а их повышение способствовало ослаблению волн. Однако, это верно только для первой и третьей волн, а для второй это закономерность нарушилась. По мнению авторов исследования, влияние могли оказать другие факторы, включая туризм. В целом COVID-19, обладает характерными признаками сезонных инфекций, считают авторы работы.

Также результаты исследования еще раз подтвердили, что коронавирус в основном передается по воздуху, и в этом тоже играет роль сезонность - при низкой влажности размер частиц аэрозолей уменьшается и вирус распространяется быстрее. Как считают ученые, это нужно учитывать для улучшения гигиены воздуха в помещениях.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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