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21.10.2021 16:13
Рубрика: Общество

Ученые предупредили о риске эпидемии почечной недостаточности

Текст: Евгения Думанская

Глобальное потепление грозит эпидемией хронической почечной недостаточности, считают медики.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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Специалисты рассказали, что хроническая почечная недостаточность связана с тепловым стрессом и в ближайшие десятилетия из-за роста глобальных температур может значительно увеличиться число случаев этой болезни. Особенно это коснется рабочих, которые занимаются тяжелым физическим трудом.

По данным специалистов, в жарких странах Центральной Америки уже наблюдается очень высокая заболеваемость и смертность, есть рост случаев и в других регионах - Африке и Индии.

Сотрудница Колумбийского университета Сесилия Соренсен рассказала The Guardian, что чаще всего случаи фиксируются среди уязвимых слоев населения с ограниченным доступом к медицинской помощи. Особенно подвержены те, кто работает вне помещения, например, в поле. Болезнь долгое время может не проявлять себя, а усугубляется ситуация попытками больного продолжать работу в тех же условиях, несмотря на самочувствие. Согласно прогнозам, по мере повышения температур, все больше людей будут оказываться в такой ситуации.

Как считают ученые, хроническая почечная недостаточность связана, прежде всего, с тепловым стрессом и обезвоживанием, однако в ее развитии роль играют и другие факторы, включая нищету и генетику.

Общество Здоровье

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