Ученые рассказали, как надо ходить, чтобы быстро терять жир

Обычную ходьбу многие медики считают одним из самых эффективных способов поддержания хорошего здоровья. Часто можно слышать об условной норме в десять тысяч шагов. Согласно последним данным, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и 5-7 тысяч шагов в день, передает CNN.

Чтобы добиться максимального эффекта от пеших прогулок, в том числе для фигуры, недостаточно просто быстро ходить, отметили американские исследователи. Гораздо эффективнее ходить, постоянно меняя темп. В этом случае можно говорить о повышении уровня метаболизма на 20%.

Если сохранять темп ходьбы, при котором частота пульса будет 57-63% от ваших максимальных показателей, то жир будет сжигаться эффективнее. Максимальные показатели, например, для 48-летнего человека - от 98 до 108 ударов в минуту.

Специалисты перечислили ряд ошибок, которые люди часто допускают во время ходьбы. Среди них: ношение тесной обуви с жесткой подошвой, неравномерно распределенный вес (например, рюкзак на одном плече), наклон корпуса вперед.

Отмечается, что ходить нужно, ставя ногу на пятку, а затем перекатывать ее на носок.

Медики предупреждают, что чрезмерная физическая активность требует предварительного согласования с врачами.