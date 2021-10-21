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21.10.2021 08:36
Рубрика: Общество

Ученые рассказали, как надо ходить, чтобы быстро терять жир

Текст: Оксана Грибанова

Обычную ходьбу многие медики считают одним из самых эффективных способов поддержания хорошего здоровья. Часто можно слышать об условной норме в десять тысяч шагов. Согласно последним данным, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и 5-7 тысяч шагов в день, передает CNN.

Фото: iStock
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Чтобы добиться максимального эффекта от пеших прогулок, в том числе для фигуры, недостаточно просто быстро ходить, отметили американские исследователи. Гораздо эффективнее ходить, постоянно меняя темп. В этом случае можно говорить о повышении уровня метаболизма на 20%.

Если сохранять темп ходьбы, при котором частота пульса будет 57-63% от ваших максимальных показателей, то жир будет сжигаться эффективнее. Максимальные показатели, например, для 48-летнего человека - от 98 до 108 ударов в минуту.

Специалисты перечислили ряд ошибок, которые люди часто допускают во время ходьбы. Среди них: ношение тесной обуви с жесткой подошвой, неравномерно распределенный вес (например, рюкзак на одном плече), наклон корпуса вперед.

Отмечается, что ходить нужно, ставя ногу на пятку, а затем перекатывать ее на носок.

Медики предупреждают, что чрезмерная физическая активность требует предварительного согласования с врачами.

Наука Общество Здоровье

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