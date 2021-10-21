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Рубрика: В мире

Ученые: Викинги поселились в Северной Америке тысячу лет назад

Текст: Максим Макарычев

Согласно исследованию, опубликованному в среду в журнале Nature, викинги из Гренландии, первые европейцы, прибывшие в Америку, жили в деревне на канадском острове Ньюфаундленде ровно 1000 лет назад.

Фото: Николай Нестеренко
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Ученые уже много лет знают, что викинги (имя, данное норвежцам англичанами, на которых они совершали набеги) построили деревню в Ньюфаундленде, которая была обнаружена археологами в 1960 году. Но исследование, опубликованное в научном журнале, является первым, в котором указывается конкретная дата основания норвежского поселения.

"Эти северные европейцы заслуживают большой похвалы за то, что они были первым человеческим сообществом, пересекшим Атлантику", - сказал геолог Майкл Ди из университета Гронингена в Нидерландах, руководивший исследованием. Ученые полагают, что норвежцы - около ста человек, жили на острове от трех до 13 лет, прежде чем покинули деревню и вернулись в Гренландию.

Древесина в поселении в канадском Ньюфаундленде, вырезанная металлическими инструментами, помогла исследователям с помощью новой техники сканирования точно определить, когда норвежцы впервые достигли Северной Америки.

Викинги путешествовали по Европе, иногда колонизируя, иногда торгуя или совершая набеги. Они обладали исключительными навыками постройки лодок и мореплавания, и основали поселения в Исландии и Гренландии. По словам Майкла Ди, многие археологи считают, что основной мотивацией для освоения новых территорий были поиски новых источников древесины. Принято считать, что они покинули Гренландию, где древесина, пригодная для строительства, встречается крайне редко, пояснил ученый.

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