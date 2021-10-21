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21.10.2021 18:44
Рубрика: Общество

Ухаживающим за инвалидами сообщат о мерах соцподдержки

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8593)
Людям, ухаживающим за нетрудоспособными родственниками, будут сообщать о причитающихся им ежемесячных выплатах. Изменения в соответствующий порядок предоставления госуслуг подготовил минтруд. Документ проходит общественное обсуждение.

В минтруде напоминают, что с 1 января 2022 года социальные и страховые пенсии по инвалидности будут назначаться проактивно: человек, признанный инвалидом, не должен будет писать заявление. Данные Пенсионный фонд самостоятельно запросит в федеральном реестре инвалидов. То есть для назначения пенсии по инвалидности гражданину не требуется лично посещать отделение Пенсионного фонда. "Таким образом, возникает необходимость проактивного информирования граждан, являющихся законными представителями нетрудоспособных лиц, например, родителя ребенка-инвалида, о предоставлении им информации об имеющихся у них правах на меры социальной поддержки в связи с установлением ребенку инвалидности", - говорится в пояснительной записке.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Как напоминают в Пенсионном фонде, ежемесячные выплаты полагаются неработающим трудоспособным гражданам, ухаживающим за инвалидами первой группы, пожилыми, нуждающимися в постоянном уходе. Размер выплаты - 1200 рублей в месяц. Если человек ухаживает за ребенком-инвалидом (до 18 лет) или инвалидом с детства первой группы, тогда он получает в месяц по 10 тысяч рублей. Такая мера поддержки положена родителям или усыновителям, опекунам или попечителям детей-инвалидов и инвалидов с детства. При этом человек не должен работать.

Сообщать о мерах соцподдержки Пенсионный фонд должен будет не позднее пяти дней с момента поступления в его базы сведений о признании гражданина инвалидом. Приходить сообщения будут в личный кабинет на портале госуслуг. Если человек на госуслугах не зарегистрирован, то сообщение придет по почте.

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