Умный ноутбук Huawei MateBook 14s узнает хозяина в лицо

Мы привыкли, что ноутбук - это просто небольшой компьютер, который удобно носить с собой, чтобы печатать на нем и гулять по интернету. Однако современные ноутбуки обладают куда более широкими возможностями, о которых многие даже не слышали.

Например, Huawei MateBook 14s умеет узнавать хозяина в лицо - благодаря фронтальной камере, которая также определяет уровень освещения и автоматически настраивает яркость экрана. Впрочем, те, кто не хочет, чтобы ноутбук "следил" за их взглядом, могут настроить разблокировку по отпечатку пальца - он встроен в кнопку питания.

14-дюймовый дисплей ноутбука отображает более миллиарда цветов и имеет разрешение 2560x1440 пикселей - это больше, чем у большинства моделей на рынке, включая продвинутые и дорогие. Кроме того, он поддерживает частоту обновления 90 Гц для более плавной "картинки" - эта технология чаще встречается в смартфонах, чем в ноутбуках, и является источником огромной радости для пользователей.

Тонкие рамки вокруг экрана - гордость флагманских смартфонов - присутствуют и в Huawei MateBook 14s. Благодаря такому подходу сам ноутбук получился компактнее, а площадь экрана при этом не пострадала. Приятный бонус - соотношение сторон 3:2, как у альбомного листа. На таком экране проще рассматривать веб-сайты и работать с документами - и текстом, и таблицами, так как в один скролл помещается больше контента.

Ко всему прочему дисплей еще и сенсорный - простыми жестами можно, например, перетащить файл, увеличить изображение.

Фото: Huawei

Еще один миф, который развенчивает Huawei MateBook 14s, - о том, что ноутбуки редко бывают мощными. "Сердцем" новинки стал процессор Intel Core одиннадцатого поколения, обеспечивающий высочайшее быстродействие и поддерживающий специальный ускоренный режим. В нем он сильнее нагревается, но система охлаждения Huawei Shark срабатывает оперативно и бесшумно, быстро возвращая чипу оптимальную температуру.

Другая фишка, которая очень заметно влияет на удовольствие от работы в интернете, - поддержка Wi-Fi 6. Этот стандарт отвечает за более устойчивое и быстрое беспроводное соединение.

Может показаться, что при такой производительности ноутбук будет работать не очень долго, ведь высокая мощность всех компонентов активно расходует заряд батареи. Однако Huawei MateBook 14s оснащен аккумулятором на 60 ватт-часов, который может продержаться целый день и даже подзарядить другие гаджеты, например смартфон или планшет. Ноутбуку достаточно 15 минут в режиме быстрой зарядки на мощности 90 Вт, чтобы продлить свою автономность на три часа.

Отдельного упоминания заслуживает клавиатура новинки. Все клавиши сделаны так, что при нажатии они плавно "приземляются", обеспечивая очень мягкий ход. В компании отмечают, что эта технология схожа с технологией приземления космических кораблей.

Фото: Huawei

Собственная экосистема Huawei позволяет быстро и просто подключать к MateBook 14s смартфон, чтобы запустить мобильные приложения (одно или сразу несколько) прямо на экране ноутбука и взаимодействовать с ними при помощи жестов пальцев или курсора мыши. Можно даже отвечать на звонки непосредственно на ноутбуке - брать в руки смартфон необязательно. Столь же легко "познакомить" ноутбук с фирменными наушниками или внешним монитором.

За качество разговора отвечают четыре микрофона, расположенные по углам корпуса. Специальная технология позволяет отсечь посторонние шумы, оставив только голос - человека будет хорошо слышно на расстоянии до пяти метров. А четыре динамика обеспечат качественный звук как во время переговоров, так и при воспроизведении музыки - они способны выдавать как сочный бас, так и высокие тона.

Корпус Huawei MateBook 14s гладкий, тонкий и выглядит стильно. Ноутбук удобно и приятно брать в руки. Специально для новинки был создан новый оттенок - "Зеленый шалфей". Он вдохновлен цветом так называемой драконьей ели, вечнозеленого дерева, растущего в Китае. Оттенок символизирует жизненную энергию и постоянство, кажется привычным для глаз, но на практике для оформления устройств он применяется редко, поэтому обладатель Huawei MateBook 14s совершенно точно будет выделяться из толпы. Еще один доступный цвет корпуса - космический серый.

Тонкий и легкий Huawei MateBook 14s будет доступен для предзаказа с 26 октября, цена составит от 119 990 рублей.