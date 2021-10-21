Утверждены новые стандарты для повышения эффективности госзакупок

Росстандарт утвердил новые рекомендации, призванные повысить стандарты госзакупок. Как сообщили в ведомстве, они в первую очередь предназначены для заказчиков, которые осуществляют государственные и муниципальные закупки в соответствии с федеральным законодательством.

Так, при описании объекта закупки заказчику следует использовать показатели, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических и функциональных характеристик товара или услуги, которые предусмотрены техрегламентами и документами национальной системы стандартизации.

"Если при составлении описания объекта закупки не используются такие показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться соответствующее обоснование", - рассказали в пресс-службе Росстандарта.

Отмечается, что с учетом изменений законодательства, перечень документов национальной системы стандартизации, на который возможно делать ссылки при описании объектов закупок, помимо национальных и межгосударственных стандартов, включил также стандарты организаций и технические условия, зарегистрированные в установленном порядке в Федеральном информационном фонде стандартов.