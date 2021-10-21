В Африке выявили новую смертельно опасную для детей болезнь

На юго-западе Демократической Республики Конго зафиксирована вспышка неизвестной болезни. От нее уже погибли минимум 165 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на портал "Актюалитэ".

По данным местных властей, первые случаи заболевания были зафиксированы в конце августа. В группе риска - дети в возрасте до пяти лет. В сутки фиксируется, в среднем, по четыре летальных исхода.

"Течение болезни напоминает малярию, однако сопровождается анемией", - отметил врач Жан-Пьер Басаке.

Сейчас в район, где зафиксирована вспышка, направлены специалисты минздрава ДРК.