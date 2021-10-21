В FDA разрешат "смешивать" вакцины при ревакцинации

Решение FDA о ревакцинации распространяется на людей 65 лет и старше, пациентов-хроников, подверженных риску тяжелого течения COVID-19, а также граждан, в силу профессии и рода деятельности подверженных высокому риску заражения коронавирусом. Вакцину J&J в качестве бустера разрешено применять у взрослых начиная с 18 лет. Напомним, изначально прививка от J&J была однодозной, и сейчас введение второй бустерной дозы разрешено минимум через два месяца после введения первой.

Что касается двудозных вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech, третий бустерный укол этими препаратами рекомендовано сделать через шесть месяцев после завершения первой вакцинации.

Кроме того, в FDA заявили, что намерены в ближайшее время разрешить "смешивать и сочетать" вакцины против COVID-19. Решение было принято на основании результатов клинических исследований, проведенных Национальным институтом здоровья США, в показавших хорошие результаты применения вакцин Moderna, J&J и Pfizer/BioNTech в качестве бустеров.

По предварительным данным, обнародованным исследователями, уровень антител у людей, прошедших ревакцинацию препаратом от Moderna или Pfizer/BioNTech был выше, чем у получивших в качестве бустера препарат от J&J. При этом в результатах КИ особо подчеркивается, что для ревакцинации людей, изначально привитых вакцинами Pfizer или Moderna, может применяться любая из перечисленных трех вакцин - результаты будут сопоставимы.

Тем не менее добровольцы, у которых первая прививка была векторной вакциной от J&J, показали лучший иммунный ответ в случае применения в качестве бустеров вакцин на основе мРНК - Moderna или Pfizer/BioNTech.