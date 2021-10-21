В Финляндии начался суд над гражданами, отказавшимися от вакцинации

В уездном суде Хельсинки начато рассмотрение дела в отношении трех жителей страны, уклонившихся от тестирования на коронавирус. Об этом сообщает финский информационный портал Yle.

Так впервые в Суоми будет применен закон, принятый для борьбы с пандемией. Напомним, что прошлым летом вступила в силу поправка к закону о борьбе с инфекционными заболеваниями, согласно которой совершеннолетний человек, сознательно или по небрежности уклонившийся от прохождения коронатеста, может быть наказан штрафом.

По данным СМИ, за несколько последних месяцев в Финляндии выявлено свыше 60 нарушителей этого закона. В основном это те, кто после возвращения из-за границы не прошел тестирование на вирус.

Кстати, в этом году в Финляндии от коронавируса умерло больше людей, чем в прошлом: 572 летальных исхода против 561.