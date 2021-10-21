В Индии более 1 млрд человек привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19

Более одного миллиарда жителей Индии привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения Мансух Мандавия.

"Поздравляем Индию!" - написал он под картинкой с данными о том, что в стране от COVID-19 вакцинированы 1 000 000 153 человека. Индия стала второй после Китая страной в мире, привившей более миллиарда человек от коронавируса.

Минздрав еще не опубликовал свежую статистику по вакцинации в Индии. По данным на утро среды, вакцину от COVID-19 в Индии получили более 991 миллиона человек. Из них - 701 миллион - первую дозу вакцины, а более 290 миллионов - обе дозы.