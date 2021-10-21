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21.10.2021 11:13
Рубрика: Общество

В Южной Корее с космодрома "Наро" стартовала ракета-носитель

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В Южной Корее с космодрома "Наро" стартовала трехступенчатая ракета-носитель, которая предназначена для вывода на орбиту искусственного спутника.
Фото: Lee Hyo-kyun / Korea Aerospace Research Institute / AFP Фото: Lee Hyo-kyun / Korea Aerospace Research Institute / AFP
Фото: Lee Hyo-kyun / Korea Aerospace Research Institute / AFP

В случае успеха Республика Корея войдет в элитный клуб мировых космических держав, которые способны самостоятельно производить и выводить на орбиту спутники. У истоков космической программы корейцев стояли также и российские специалисты.

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Первоначально запуск трехступенчатой ракеты-носителя "Нури" (другое название KSLV-II) был запланирован на 16-00 по местному времени (10 утра по Москве) сегодня, однако из-за погодных условий запуск отложили на один час. Позже старт произошел в установленное время - 17-00. В течение менее чем 20 минут станет ясно, был ли старт успешным и все ступени отработали в штатном режиме, либо что-то пошло не так.

Сегодняшний запуск будет все же носить предварительный характер, так как вместо настоящего искусственного спутника на ракету установлена имитирующая его полуторатонная болванка. Если сегодня все пройдет успешно, то "полностью настоящий старт" со спутником состоится в следующем году. Всего же корейские инженеры до 2027 г. запланировали произвести как минимум четыре запуска "Нури".

Это уже не первый запуск ракеты-носителя с территории Южной Кореи. Впервые старт был произведен 30 января 2013 г., тогда ракета "Наро-1" (KSLV-I) вывела на орбиту спутник. Однако в той системе первая ступень была целиком произведена в России и доставлена в Корею в готовом виде, а запуск обеспечивали более сотни российских инженеров и техников. Да и расположенный на самом юге Корейского полуострова космодром был также спроектирован и возведен под руководством россиян. Теперь же, как утверждают корейцы, запускается первая "действительно" корейская ракета-носитель, которая полностью создана корейцами, на корейской земле, при помощи корейских технологий.

"Нури" представляет собой трехступенчатую ракету. Работу первой ступени (длина 21,6 м) обеспечивают четыре двигателя тягой по 75 тонн каждый, на второй ступени (13,6 м) установлен один двигатель на 75 тонн, а на третьей (7 м)- двигатель на 7 тонн. Общий вес "Нури" - около 200 тонн. Стоимость проекта по созданию этой ракеты-носителя "Нури" (KSLV-II) составила 1,8 млрд. долларов и реализуется он с 2010 г. Получается, что сегодня у корейских ракетчиков главный экзамен.

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