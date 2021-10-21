В четверг в Москве стартует Международный таможенный форум. В нем примут участие 44 делегации - из 39 стран и пяти международных организаций.

Главными темами форма станут вопросы цифровизации и информатизации таможенных процессов, преодоления кризиса, вызванного пандемией, а также сотрудничество в сфере обмена информацией о поставках товаров.

"Очевидно, что пандемия внесла значительные корректировки в сложившиеся технологии международной торговли, логистические пути и производственные цепочки. Большинство этих изменений, скорее всего, носят необратимый характер. Прежде всего - это увеличение стоимости товаров и логистических услуг, появление дополнительных процедур, минимизирующих риски перемещения источников заражения, ограничение контактов для оперативного решения возникающих вопросов и другие", - заявил "Российской газете" заместитель Федеральной таможенной службы Владимир Ивин.

Международный таможенный форум пройдет в Москве 21-22 октября. "Российская газета" является генеральным информационным партнером мероприятия.