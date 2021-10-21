В НАТО утвердили всеобъемлющий план обороны территории альянса

Совет глав министерств обороны стран-членов НАТО в четверг одобрил глобальный план обороны Североатлантического альянса с акцентом на противостояние с Россией и Китаем.

"Министры одобрили сегодня всеобъемлющий план по защите нашего альянса в случае кризисов и конфликтов, который позволит нам быть уверенными в том, что наши силы продолжат оставаться в нужном месте в нужное время, чтобы защитить один миллиард наших людей от любых угроз", - цитирует ТАСС заявление генерального секретаря западного военно-политического блока Йенса Столтенберга.

По его словам, также утвержден список обязательных задач для государств НАТО по закупке новых вооружений и техники в целях наращивания оборонного потенциала стран-союзниц.

Согласно Столтенбергу, руководители оборонных ведомств натовских стран провели оценку угроз и приняли решение усилить свои ВВС и ПВО. Кроме того, в Брюсселе "изучаются возможности для быстрой переброски подкреплений в Черноморский регион в случае необходимости".

Отдельно генсек отметил, что НАТО ответит на интенсивную модернизацию армии Китая. "Часть картины новых угроз и вызовов - Китай, который интенсивно модернизирует свои военные способности, приобретает новые ядерные и кибернетические возможности. И то, что мы договорились сделать больше вместе с союзниками, это все, в частности, в ответ на действия Китая", - сказал глава организации.