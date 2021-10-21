В Париже появилась муниципальная полиция

В парижской мэрии давно подумывали о создании своей муниципальной полиции, и вот, в конце концов, это произошло. Столичный мэр Анн Идальго в ходе официальной церемонии представила первый выпуск - пока всего 150 человек.

Но, как она особо подчеркнула, новое полицейское формирование, в котором будут числиться минимум три с половиной тысячи ажанов, "полностью развернут к Олимпийским играм 2024 года".

Надо отметить, что город на Сене далеко не первый, где было решено завести собственные силы правопорядка. В десятках городов страны они уже существуют, являясь своего рода подспорьем национальной полиции, входящей в структуру местного МВД.

О том, что "муниципалы" будут исполнять именно вспомогательные функции, рассказал в ходе церемонии заместитель мэра Николя Нордман. По его словам, в первую очередь им предстоит "обеспечивать порядок и безопасность " на улицах и площадях, в парках и скверах, "защищать пешеходов", что особенно важно в нынешних условиях, когда из-за бума велосипедов и самокатов происходят наезды на горожан, порой с трагическими последствиями. Им также предписано пресекать "нарушения спокойствия" парижан, в том числе и в ночное время.

Уже в первый день во время патрулирования "муниципалы" оштрафовали на 90 евро парня, который снял глушитель с выхлопной трубы своего мотоцикла, чтобы оглашать окрестности ревом мотора. Еще одна задача - мониторинг санитарного состояния городской территории. Это, в частности, контроль за курильщиками, бросающими окурки мимо урн на асфальт, владельцами собак, выгуливающими питомцев в не отведенных для этого местах. Понятно, что и их коллеги из МВД могли бы поступать идентично, но, как здесь уточняют, перед теми стоят задачи посерьезнее, будь то борьба с наркотрафиком и прочей уголовщиной. В Париже решено снабдить ажанов только дубинкой и баллончиком со слезоточивым газом, за что социалистку Анн Идальго подвергли критике ее противники из правой оппозиции. Они требовали вооружить "муниципалов" также пистолетами.