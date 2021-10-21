В ПФР рассказали, как наследникам получить недополученную пенсию

Пенсию имеют право получить члены семьи, которые на момент смерти пенсионера совместно с ним проживали. К кругу членов семьи относятся: дети, братья, сестры и внуки пенсионера; родители, супруг пенсионера; дедушка и бабушка пенсионера.

Но факт совместного проживания с пенсионером и родственные отношения нужно будет подтвердить. Для этого предоставляются данные паспорта, справки жилищных органов и другие документы.

Правом на получение сумм пенсии, причитавшихся пенсионеру и оставшихся неполученными, могут воспользоваться одновременно несколько членов семьи пенсионера, указанных выше. Каждый из них должен представить все необходимые документы (либо представить отказ в чью-то пользу).

Как уточняют в Пенсионном фонде России, для того, чтобы получить недополученную пенсию, членам семьи необходимо подать заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии; документ, удостоверяющий личность заявителя; свидетельство о смерти пенсионера; документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.); документы, подтверждающие факт совместного проживания.

Если после смерти пенсионера уже прошло 6 месяцев, то недополученную пенсию можно получить уже в качестве наследства. Для этого также подается заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии; документ, удостоверяющий личность заявителя; свидетельство о праве на наследство.

Вышеперечисленные документы предоставляются в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.