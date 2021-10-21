В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2

В России были обнаружены единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Напомним, что изначально этот вариант COVID-19 был зафиксирован в Великобритании. Как заявили местные ученые, это подвид штамма "дельта".

"Теперь он и в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных VGARus. Этот подвид имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями патогена", - рассказал глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает ТАСС.

Также он отметил, что спасти от нового варианта коронавируса поможет только вакцинация. Тем более, что все российские препараты эффективны против новой версии вируса. И добавил, что задуматься о прививке в первую очередь следует тем, кто еще не болел.

"AY.4.2 способен постепенно вытеснять старую версию "дельты", но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми "дельта" в свое время вытеснила все остальное штаммы", - добавил Хафизов.