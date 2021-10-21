Новости

Россиян предупредили о новых видах мошенничества в сфере ЖКХ 07:49
В Индии более 1 млрд человек привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 07:47
В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2 07:23
Минобороны построит в Истре больничный комплекс с поликлиникой 07:05
Песков: Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию 06:44
В Китае в результате взрыва один человек погиб, 33 получили ранения 06:07
В Хабаровском крае обязали привить от коронавируса 80% работников 05:41
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу 05:35
Ученые: В атмосфере Арктики повысилась концентрация углерода и метана 05:26
Кабмин поддержал проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев 05:20
В Чите проверят больницу, где девочке лечили мазью перелом ключицы 05:04
Билл Клинтон сообщил об отличном самочувствии после выписки из больницы 04:39
Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social 04:22
Военные очистили от мусора арктический остров Врангеля 04:16
Инфекционист рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах 04:07
"Прогресс МС-17" отделился от МКС в рамках операции по перестыковке 03:32
МИД КНДР: Запуск новой ракеты не угрожает США и другим странам 03:11
У космонавтов не будет дополнительных выходных из-за Дня народного единства 02:51
Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу 02:05
Ученые: Викинги поселились в Северной Америке тысячу лет назад 01:45
В США начался суд над виновником массового убийства во Флориде в 2018 году 01:33
В Великобритании призвали ввести санкции против мессенджера Telegram 00:47
"Спартак" прокомментировал избиение журналиста после игры с "Лестером" 20.10.2021
Савченко раскритиковала стремление Киева вступить в НАТО 20.10.2021
Врачи рассказали, как определить ковидный кашель 20.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 07:23
Рубрика: Общество

В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2

Текст: Георгий Панин
Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В России были обнаружены единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Напомним, что изначально этот вариант COVID-19 был зафиксирован в Великобритании. Как заявили местные ученые, это подвид штамма "дельта".

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Доктор рассказал о самом надежном тесте на антитела к коронавирусу

"Теперь он и в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных VGARus. Этот подвид имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями патогена", - рассказал глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает ТАСС.

Также он отметил, что спасти от нового варианта коронавируса поможет только вакцинация. Тем более, что все российские препараты эффективны против новой версии вируса. И добавил, что задуматься о прививке в первую очередь следует тем, кто еще не болел.

"AY.4.2 способен постепенно вытеснять старую версию "дельты", но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми "дельта" в свое время вытеснила все остальное штаммы", - добавил Хафизов.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
Песков: Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию
В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2
ВОЗ возобновила процедуру регистрации "Спутника V"
"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает