В России внедрят систему наблюдения за пациентами в реанимации

Новости

Южная Корея успешно произвела запуск собственной ракеты-носителя 11:25
Ночь на пятницу станет самой теплой в Москве с 1948 года 10:42
В Москве кафе "Фергана" опечатали после антиковидной проверки 10:27
Генконсульство РФ: В Анталье утонул россиянин 10:12
На Ростовской АЭС произошла остановка энергоблока №2 10:02
Власти: В Забайкалье из-за COVID-19 могут ввести каникулы с 23 октября 09:56
В Приморье почтили память погибшей 40 лет назад подлодки С-178 09:46
МВД РФ объявило Любовь Соболь в федеральный розыск 09:39
В Финляндии начался суд над гражданами, отказавшимися от вакцинации 09:31
СК завершил расследование дела о попытке хищения более 120 зданий в Москве 09:30
Власти Бурятии не будут объявлять дополнительные нерабочие дни 09:29
Путин проведет большую пресс-конференцию 09:17
В Москве женщина умерла после намеренного заражения коронавирусом 09:17
В Алтайском крае введут QR-коды для посещений торговых центров 08:27
В Крыму в отели и санатории начнут заселять только с QR-кодами 08:18
Россиян предупредили о новых видах мошенничества в сфере ЖКХ 07:49
В Индии более 1 млрд человек привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 07:47
В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2 07:23
Минобороны построит в Истре больничный комплекс с поликлиникой 07:05
Песков: Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию 06:44
На Чукотке началась четвертая волна COVID-19 06:41
В Китае в результате взрыва один человек погиб, 33 получили ранения 06:07
В Хабаровском крае обязали привить от коронавируса 80% работников 05:41
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу 05:35
Ученые: В атмосфере Арктики повысилась концентрация углерода и метана 05:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 11:04
Рубрика: Общество

В России внедрят систему наблюдения за пациентами в реанимации

Текст: Ирина Невинная
Российские ученые разработали проект системы наблюдения за пациентами в реанимации и активностью персонала. Кроме того, продолжается работа по созданию особо чувствительных сенсоров за контролем состояния тяжелых пациентов.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

"Умные реанимации" предполагают дооснащение отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) системами, которые облегчат врачам постоянный контроль за состоянием пациентов, сообщила RT со ссылкой на Национальную технологическую инициативу (НТИ).

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Подмосковье откроется крупнейший центр телемедицины

Одно из направлений - телемедицинская система, с помощью которой медики при необходимости смогут связываться с коллегами для проведения консилиума, в том числе и из других клиник. Также телесистема обеспечит видеосвязь пациентов с родственниками, что поможет решить проблему их доступа в ОРИТ.

Для этого в отделениях предлагается установить обзорные камеры, а также собирать на единую платформу данные о текущем состоянии больных с прикроватных мониторов и аппаратов ИВЛ. Запись будет вестись круглосуточно, а изображения выводиться на онлайн-пост наблюдения для дежурных врачей.

Это далеко не единственное предложение о совершенствовании работы отделений реанимации. Так, в одном из научных подразделений Московского института электронной техники продолжается работа по созданию системы непрерывного анализа состояния пациента в реанимации с использованием высокочувствительных сенсоров. Разработка позволит врачам незамедлительно реагировать на изменение показателей жизнедеятельности больных. Комплекс будет вести непрерывный мониторинг показателей дыхания, активности сердца, кровообращения и артериального давления. Анализируя данные, система сможет выявлять ухудшение состояния больного и сигнализировать об этом медперсоналу.

Предполагается, что клинические исследования новой системы мониторинга для ОРИТ могут начаться в следующем году.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава"
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу
Новая правящая коалиция Чехии решила пересмотреть отношения с Россией
"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает