В России внедрят систему наблюдения за пациентами в реанимации

Российские ученые разработали проект системы наблюдения за пациентами в реанимации и активностью персонала. Кроме того, продолжается работа по созданию особо чувствительных сенсоров за контролем состояния тяжелых пациентов.

"Умные реанимации" предполагают дооснащение отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) системами, которые облегчат врачам постоянный контроль за состоянием пациентов, сообщила RT со ссылкой на Национальную технологическую инициативу (НТИ).

Одно из направлений - телемедицинская система, с помощью которой медики при необходимости смогут связываться с коллегами для проведения консилиума, в том числе и из других клиник. Также телесистема обеспечит видеосвязь пациентов с родственниками, что поможет решить проблему их доступа в ОРИТ.

Для этого в отделениях предлагается установить обзорные камеры, а также собирать на единую платформу данные о текущем состоянии больных с прикроватных мониторов и аппаратов ИВЛ. Запись будет вестись круглосуточно, а изображения выводиться на онлайн-пост наблюдения для дежурных врачей.

Это далеко не единственное предложение о совершенствовании работы отделений реанимации. Так, в одном из научных подразделений Московского института электронной техники продолжается работа по созданию системы непрерывного анализа состояния пациента в реанимации с использованием высокочувствительных сенсоров. Разработка позволит врачам незамедлительно реагировать на изменение показателей жизнедеятельности больных. Комплекс будет вести непрерывный мониторинг показателей дыхания, активности сердца, кровообращения и артериального давления. Анализируя данные, система сможет выявлять ухудшение состояния больного и сигнализировать об этом медперсоналу.

Предполагается, что клинические исследования новой системы мониторинга для ОРИТ могут начаться в следующем году.