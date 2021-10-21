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21.10.2021 15:42
Рубрика: Общество

В Росстате сообщили о попытке мошенников выдать себя за переписчиков

Текст: Елена Манукиян
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Единственный случай с мошенниками зафиксирован за первую неделю Всероссийской переписи населения. Об этом рассказал журналистам заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Фото: Данил Айкин/ТАСС
Большинство граждан проходят перепись населения онлайн

"Мошенники под видом переписчиков пытались попасть в квартиру. Но люди прекрасно знали, как выглядит переписчик, вызвали полицию. Больше таких фактов не известно",- сказал он.

В Росстате напомнили, что переписчики одеты в специальную униформу, на них должен быть светоотражающий жилет, фирменный шарф с логотипом Всероссийской переписи населения, при себе у них переписная сумка, планшет, а также защищенное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Дожидаться переписчиков не обязательно, переписаться россияне могут без их помощи на портале госуслуг. Электронный переписной лист самостоятельно заполнили уже 11 млн россиян, всего переписались за неделю 14 млн наших соотечественников.

В числе самых активных регионов по участию в переписи - Якутия, Мордовия, Тульская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Марий Эл и город Санкт-Петербург.

Перепись продлится до 14 ноября.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года

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