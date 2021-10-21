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Рубрика: В мире

В США начался суд над виновником массового убийства во Флориде в 2018 году

Текст: Максим Макарычев
Николас Круз предстает перед судом 20 октября 2021 г. Фото: Mike Stocker / POOL / Getty Images via AFP Николас Круз предстает перед судом 20 октября 2021 г. Фото: Mike Stocker / POOL / Getty Images via AFP
Николас Круз предстает перед судом 20 октября 2021 г. Фото: Mike Stocker / POOL / Getty Images via AFP

Николас Круз накануне признал себя виновным в убийстве 17 человек во Флориде, оставив присяжным право решать, будет ли он казнен за один из самых смертоносных школьных расстрелов в стране. Ему было предъявлено обвинение по 17 пунктам в убийстве и 17 пунктам в покушении на убийство первой степени в результате нападения, совершенного 14 февраля 2018 года в средней школе Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, недалеко от Форт-Лодердейла.

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Признание вины подготовит почву для судебного процесса, на котором 12 присяжных определят, следует ли приговорить 23-летнего Круза к смертной казни или пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Учитывая огромный резонанс этого дела в США, судья Элизабет Шерер планирует проверить тысячи потенциальных присяжных. Их отбор планируется начать 4 января, уточняет Associated Press.

Прокуратура в ходе процесса намерена представить доказательства стрельбы, включая видео с камер наблюдения, которые, как сообщается, демонстрируют детали преступления, в том числе и в графическом варианте. Обвинению также будет разрешено предъявить доказательства того, что Круз давно планировал нападение и угрожал совершить его в видео, отправленном ученикам с мобильного телефона. Будут получены показания школьников и учителей, находившихся в здании, в том числе раненых. Прокуроры также представят свидетельские показания родственников жертв, чтобы продемонстрировать, какой урон нанесла смерть семьям и общине.

По словам следователей, Круз убил 14 учеников и трех преподавателей в День святого Валентина 2018 года во время семиминутной бойни в здании школы. Сторона обвинения пояснила, что он стрелял в жертв в коридорах и в классах из полуавтоматической винтовки AR-15, возвращаясь к раненым, чтобы убить их. Круз был исключен из школы годом ранее после своего угрожающего и иногда агрессивного поведения, которое началось еще в дошкольном учреждении.

Стрельба заставила некоторых учеников школы запустить ставшее национальным движение "Марш за наши жизни", которое настаивает на ужесточении ограничений на огнестрельное оружие в Соединенных Штатах.

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