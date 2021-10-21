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21.10.2021 08:31
Рубрика: В мире

В Узбекистане пройдут выборы президента

Борьба развернулась в СМИ и соцсетях
Текст: Юрий Когалов (Ташкент)
В Узбекистане в воскресенье состоятся выборы президента республики. На этот пост претендуют пять человек. В первую очередь это нынешний глава государства Шавкат Мирзиёев, которого на второй срок выдвинула Либерально-демократическая партия Узбекистана. А конкуренцию ему пытаются составить председатель Демократической партии "Национальное возрождение" Алишер Кадыров, кандидат от Экологической партии Нарзулла Абламурадов, представитель Социал-демократической партии "Справедливость" Бахрам Абдухалимов, а также кандидат от Народно-демократической партии Максуда Варисова.
Фото: AFP/VYACHESLAV OSELEDKO Фото: AFP/VYACHESLAV OSELEDKO
Фото: AFP/VYACHESLAV OSELEDKO

Весь последний месяц они активно проводили встречи с избирателями, рассказывали о своих программах, в том числе по телевидению, правда, так и не смогли лично встретиться на теледебатах, там за них "сразились" лишь их представители.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Как рассказал "РГ" директор узбекского Центра исследовательских инициатив "Ma"no" Бахтиёр Эргашев, "ни у самих партий, ни у международных наблюдателей нет серьезных претензий к качеству проведенных мероприятий в ходе данной предвыборной кампании". "Вовремя прошли партийные съезды, были выдвинуты кандидаты, затем утверждены ЦИК, вовремя началась предвыборная агитация", - отметил эксперт. Политолог обратил внимание на изменения в законодательстве, принятые полтора года назад, согласно которым "только политические партии являются субъектами электорального процесса, и только они могут выдвигать кандидатов". "Это серьезная заявка, чтобы укрепить роль политических партий. Кандидаты в президенты получили равный доступ к агитвозможностям, особенно на телевидении, всем были выделены определенные суммы для агитации, поездок по стране. Эти изменения очень значимы для Узбекистана", - подчеркнул Эргашев.

Как отмечается в предварительном отчете миссии БДИПЧ ОБСЕ, все претенденты на президентское кресло в своих программах затрагивают вопросы улучшения социально-экономической ситуации, государственных услуг, здравоохранения, образования, правосудия и экологии. Ни одна из этих нем не доминирует над другими. Но как обратил внимание Эргашев, сам подход к решению тех или иных вопросов стал серьезно различаться. "Предвыборная кампания характеризуется серьезным усилением межпартийной борьбы. Политические партии становятся все более узнаваемыми для избирателей, определяются со своими позициями, левыми или правыми. И электорату становится проще определиться со своим выбором", - отметил эксперт.

По словам международных наблюдателей, избирательная кампания в Узбекистане активно ведется в социальных сетях, поскольку именно через них молодежь получает больше всего информации. А в Ташкенте это еще связано и с тем, что тут почти не осталось билбордов. Несколько месяцев назад была проведена кампания по очистке города от незаконно установленных конструкций. В итоге оказалось, что плакаты с портретами кандидатов в президенты некуда вешать. Их можно заметить только на автобусных остановках и стенах избирательных участков, которые расположены в школах, различных культурных, общественных, государственных учреждениях и даже в некоторых бизнес-центрах. Впрочем, взамен билбордов в столице Узбекистана были установлены экраны, которые демонстрируют рекламу, в том числе политическую.

И хотя в этот раз было применено много нового для Узбекистана (игра словами, интересные образы и другие политтехнологии), одним из главных моментов завершающейся предвыборной кампании эксперты называют проведение теледебатов. По словам Эргашева, на это был общественный запрос. "Это был первый шаг, проба на будущее, чтобы в следующий раз смогли встретится уже сами кандидаты. Общество должно иметь возможность сравнить как политические программы, так и личности кандидатов", - отметил политолог.

Фото: Юрий Когалов
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Примечательно, что к активному проявлению своей гражданской позиции 24 октября призывают даже в мечетях. В последние годы власти Узбекистана уделяют этому повышенное внимание, убеждают, что каждый должен принять участие в голосовании. Как признаются местные жители, во времена правления первого президента Узбекистана Ислама Каримова, народ был довольно аполитичен. Бывало даже так, что глава семейства мог взять пачку паспортов всех своих родных, пойти с ними на избирательный участок и проголосовать за всех. Сейчас такое уже невозможно, избирательные комиссии за этим строго следят. Более того, были созданы электронные списки избирателей, для этого в единую базу данных собрали информацию из паспортных столов, кадастра, от махалля (местных общин). И теперь граждане Узбекистана могут голосовать абсолютно на любом участке на территории республики. А за тем, чтобы не было никаких нарушений, будут следить наблюдатели от каждой из пяти партий, представители какой-либо международной организации или СМИ, а также аксакалы махалля. Все это должно обеспечить честное голосование.

Другое дело, что у Шавката Мирзиёева нет реальных конкурентов. "Действующий президент явно серьезно опережает своих соперников по качеству своей программы, он имеет в отличие от них долгосрочную стратегию. На таком фоне очень трудно с ним конкурировать", - отметил Эргашев. К тому же в его пользу играют все проведенные за последние пять лет реформы. "Если не будет форс-мажора, Шавкат Мирзиёев выиграет выборы. Партии же в этот раз пытаются определить, какая сила будет второй по значимости после президента и его партии", - заявил эксперт.

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