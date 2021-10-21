В Великобритании призвали ввести санкции против мессенджера Telegram

Лидер британской оппозиции, лейборист Кир Стармер раскритиковал ряд социальных сетей и призвал принять против них санкции. В частности, критика коснулась мессенджера Telegram, которое политик назвал "приложением для экстремистов".

По его словам, в Telegram есть вредоносный контент, к которому имеют доступ граждане Великобритании. Например, "доступ к видео убийств и угроз насилия в отношении политиков, представителей ЛГБТ и евреев".

На заседании парламента, где присутствовал и премьер-министр Борис Джонсон, Стармер также заявил об опасных алгоритмах Facebook и Instagram, а также о призывающих к исламскому терроризму и крайне правым течениям видеороликах в Tik Tok.

Лидер Лейбористской партии напомнил, что закон о безопасности в интернете до сих пор не разработан, хотя правительство Великобритании предлагало его еще 3 года назад. Джонсон в ответ пообещал внести этот документ на рассмотрение парламента до рождественских каникул, сообщает РИА Новости.