В воскресенье Узбекистан будет выбирать президента

Пять человек претендуют на пост президента Узбекистана. В первую очередь это нынешний глава государства Шавкат Мирзиёев, которого на второй срок выдвинула местная Либерально-демократическая партия. Ему конкуренцию пытаются составить председатель Демократической партии "Национальное возрождение" Алишер Кадыров, кандидат от Экологической партии Нарзулла Обломуродов, представитель Социал-демократической партии "Справедливость" Бахром Абдухалимов, а также кандидат от Народно-демократической партии Максуда Варисова.

Весь последний месяц кандидаты активно проводили встречи с избирателями, рассказывали о своих программах, в том числе по телевидению. Как рассказал "РГ" директор узбекского Центра исследовательских инициатив "Ma no" Бахтиёр Эргашев, "ни у самих партий, ни у международных наблюдателей нет серьезных претензий к качеству проведенных мероприятий в ходе предвыборной кампании".

"Вовремя прошли партийные съезды, были выдвинуты кандидаты, затем они были утверждены ЦИК, вовремя началась предвыборная агитация", - отметил эксперт. Политолог обратил внимание на изменения в законодательстве, принятые полтора года назад, согласно которым "только политические партии являются субъектами электорального процесса, и только они могут выдвигать кандидатов". "Это серьезная заявка, чтобы укрепить роль политических партий. Кандидаты в президенты получили равный доступ к агитвозможностям, особенно на телевидении, всем были выделены определенные суммы для агитации, поездок по стране. Эти изменения очень значимы для Узбекистана", - подчеркнул Эргашев.

Как отмечается в предварительном отчете миссии БДИПЧ ОБСЕ, все претенденты на президентское кресло в своих программах затрагивают вопросы улучшения социально-экономической ситуации, госуслуг, здравоохранения, образования, правосудия и экологии. Но, как обратил внимание Эргашев, подход к решению тех или иных вопросов у кандидатов серьезно различается. "Предвыборная кампания характеризуется серьезным усилением межпартийной борьбы.

Политические партии становятся все более узнаваемыми для избирателей, определяются со своими позициями, левыми или правыми. И электорату становится проще определиться со своим выбором", - отметил эксперт. По словам международных наблюдателей, избирательная кампания в Узбекистане активно ведется в соцсетях, поскольку именно через них молодежь получает больше всего информации. А в Ташкенте это еще связано с тем, что тут почти не осталось билбордов. Несколько месяцев назад была проведена кампания по очистке города от незаконно установленных конструкций.

По словам международных наблюдателей, избирательная кампания в Узбекистане активно ведется в соцсетях

В итоге оказалось, что плакаты с портретами кандидатов в президенты просто некуда было вешать. Их можно заметить только на автобусных остановках и на избирательных участках, которые расположены в школах, различных культурных, общественных, государственных учреждениях и даже в некоторых бизнес-центрах. Впрочем, взамен билбордов в столице Узбекистана установили экраны, которые демонстрируют рекламу, в том числе политическую.