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Рубрика: Власть

Верховный суд запретил фитнес-клубам выгонять клиентов за плохие отзывы в Сети

Текст: Владислав Куликов
Спортклуб не может расторгнуть договор с клиентом, написавшим негативный отзыв в Сети. Такое разъяснение сделал Верховный суд России в специальном обзоре судебной практики по делам о защите прав потребителя.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Всем судьям страны необходимо извлечь урок из дела жительницы Санкт-Петербурга Людмилы У. В конце 2018 года она купила абонемент в одном из местных финтес-клубов. Общая стоимость договора составила 37,4 тысячи рублей. Однако женщину смутило, что ей не выдали кассовый чек.

Фото: iStock
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"08 декабря 2018 г. У. написала на сайте общества отзыв о том, что при уплате денежных средств ей одновременно не был выдан кассовый чек, который был распечатан только после обращения с соответствующей просьбой, - говорится в материалах дел. - В связи с этим у У. сложилось впечатление, что обществом нарушается порядок ведения кассовых операций и просила прокомментировать действия менеджера".

Через два дня общество в ответ на обращение женщины сообщило, что "мы не уловили цель и смысл вашего отзыва". Людмила У. не осталась в долгу и написала, что "тогда, вероятно, вам следует занимать должность, где улавливать совсем не требуется. Например, стоять на выдаче полотенец".

"12 декабря 2018 г. общество информировало У. о том, что подобные отзывы могут привести к отключению от бонусной программы или одностороннему расторжению клубного договора. В ответ на сообщение У. не исключила возможности сообщить в ФНС о невыдаче кассового чека", пересказывает дальнейшие события суд.

13 декабря 2018 г. сотрудник общества позвонил У. и заверил, что сотрудники всегда выдают чеки, в связи с чем женщина отказалась от претензий. Но 19 января 2019 года она написала в книге жалоб и предложений общества заявление № 71, в котором указала, что при уплате денежных средств ей снова не был выдан кассовый чек. Правда, в итоге он все-таки был распечатан, но только после обращения с соответствующей просьбой. А это, на взгляд клиентки, непорядок. Такие вещи должны делаться автоматически. В связи с чем она просила связаться с ней для разрешения конфликта, отметив, что в противном случае обратится в контролирующие органы. "22 января 2019 г. сотрудник общества связался с У., однако последняя отказалась слушать объяснения, указав, в частности, что обратится в проверяющие инстанции. 22 января 2019 г. общество уведомило У. о расторжении договора в одностороннем порядке, предусмотренном пунктом 8.2 договора, в связи с допущенными ею нарушениями договора и правил клуба, а именно пункта 2.8 правил клуба сети спортивных клубов".

Согласно пункту 2.8 правил клуба, посетителю не разрешается распространять ложные сведения, порочащие деловую репутацию клуба, его членов и сотрудников в социальных сетях, в СМИ, в государственных органах и учреждениях, а также необоснованно неконструктивно критиковать деятельность клуба и его сотрудников. Пунктом 8.2 договора предусмотрено право общества расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке и отказаться от исполнения своих обязательств по нему в случае однократного нарушения положений пункта "члену клуба не разрешается" правил клуба. Иными словами, женщину "уволили" из клиентов за критику и скандалы.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Нижестоящие инстанции сочли, что к клубу не придраться. Мол, есть правила, они нарушены. А значит, женщину вполне законно объявили "персоной нон-грата".

Но Верховный суд посчитал такую логику неверной. "Односторонний отказ исполнителя от исполнения публичного договора возмездного оказания услуг в отсутствие нарушений со стороны потребителя не допускается", - подчеркнул он в своем обзоре. Если говорить простым языком, то в некоторых случаях клиентов не выбирают, и указывать им на дверь запрещено. Допустим, магазин не вправе отказаться продавать, скажем, картошку покупателю, чья прическа не понравилась продавцу.

В данном же случае предмет договора составляют физкультурно-оздоровительные услуги. "Эти услуги заключаются в создании условий для систематических занятий спортом, развитии общей физической подготовки гражданина, контроле за тренировочным процессом, - сказано в обзоре. - При этом объективные критерии для лиц, обращающихся за заключением такого договора, в виде отсутствия противопоказаний к занятиям спортом по состоянию здоровья свидетельствуют о том, что клуб обязан заключить договор с каждым, кто будет соответствовать указанным требованиям".

Да: в случае каких-то вопиющих нарушений потребителя ему можно отказать. Но является ли таковым нарушением критический отзыв? Это надо доказывать особо. Например, нижестоящие инстанции должны были разобраться, распространяла ли У. ложные сведения, порочащие деловую репутацию клуба, его членов и сотрудников в социальных сетях, в СМИ, в государственных органах и учреждениях либо необоснованно неконструктивно критиковала деятельность клуба и его сотрудников. Если же она была права, руководство клуба не может сделать обиженное лицо и отказать женщине в занятиях. Поэтому дело отправлено на новое рассмотрение, а история использована в обзоре судебной практики в качестве назидания.

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