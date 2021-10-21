Видеотрансляция: Путин принимает участие в заседании клуба "Валдай"

Владимир Путин принимает участие в заседании восемнадцатого международного дискуссионного клуба "Валдай". Заседание клуба открылось в понедельник, 18 октября, в Сочи.

В этом году в традиционном месте дислокации "валдайцев" - уединенном высокогорном отеле "Поляна 1389" - собрались около 140 участников, из них 65 - зарубежные гости. Тема заседания клуба - "Глобальная встряска-XXI: человек, ценности, государство".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит на сессии клуба и примет участие в дискуссионной панели. "Предстоит сессия вопросов и ответов без заданной повестки. Выступление достаточно объемное и интересное", - рассказал он.

Президент традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента основания клуба в 2004 году. Первое заседание состоялось в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, которое дало мероприятию название. С 2014 года заседания клуба проводились в Сочи. В прошлом году из-за пандемии заседание клуба прошло в Москве, а Путин принял в нем участие по видеосвязи.