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21.10.2021 16:39
Рубрика: Общество

Ученые объяснили, как на Земле появились военные технологии

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Австрийские исследователи проанализировали мировую историю вооружений и пришли к выводу, что развитие военных технологий во все времена было связано с изобретениями в "мирных отраслях", причем особую важность имели изобретения в сфере металлургии.

Фото: Shlomi Katzin/Israel Antiquities Authority
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Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, а коротко о нем рассказывается на сайте Венского научного центра Complexity Science Hub. Анализом данных занималась междисциплинарная команда, которую возглавлял Питер Турчин.

Для анализа были взяты различные источники информации, включая данные археологических раскопок, древние тексты и гравюры. Исследователи стремились выяснить, что именно послужило толчком к развитию военных технологий. По словам Турчина, он и его коллеги намеревались проверить конкурирующие теории об эволюции военных машин на протяжении всей мировой истории.

В результате оказалось, что наибольшее влияние на развитие военных технологий всегда оказывали изобретения в наиболее жизненно важных сферах, причем - мирных. Прежде всего, это металлургия. Однако в древности не менее важное значение для "гонки вооружений" имела и верховая езда.

Удивительным исследователи называют тот факт, что численность населения, размеры государств и сложность управления, похоже, не играли столь большой роли в развитии военных технологий, как считалось до сих пор. В свою очередь, военные новинки подстегивали развитие других сфер жизни.

"Некоторые военные изобретения оказали каскадное влияние на культурную и социальную эволюцию, и наоборот, - объясняет Питер Турчин. - Изобретение удила и уздечки, например, упростило управление лошадьми, что привело к прогрессу в изготовлении оружия. Сначала появились всадники-лучники, впоследствии - конные рыцари. Это привело к необходимости возведения более совершенных укреплений, города начали строить по-новому. Согласно нашему исследованию, развитие военных технологий было одним из наиболее важных факторов, приводивших в первом тысячелетии до нашей эры к возникновению мегаимперий, а позже - к возникновению мировых религий, таких как христианство, буддизм и ислам".

Фото: pixabay.com
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Тут надо пояснить, что Турчин и его коллеги определяют мегаимперию как общество, объединяющее десятки миллионов жителей и охватывающее миллионы квадратных километров территории. В древности это было характерно для нынешних стран Ближнего Востока и Азии.

Частью процесса растущей социальной сложности общества постепенно становилась конкуренция между государствами, которая приводила к созданию все более совершенных и опасных для врага технологий. Подобное мы замечаем и сегодня. Ученые также обнаружили признаки связи развития военных технологий с повышением продуктивности сельского хозяйства.

"Определенный уровень производства продуктов питания, возможно, был необходим для последующего развития новых военных технологий, - говорит соавтор работы Дэн Хойер. - Более детальное изучение роли сельского хозяйства в развитии военной техники было бы интересным следующим шагом нашего исследования".

К слову, для своего анализа исследователи использовали базу данных Seshat: Global History Databank - самую большую на сегодня и постоянно растущую коллекцию исторических и археологических данных, собранных по всему миру. На сегодня в Seshat насчитывается около 200 тысяч научных статей, описывающих условия жизни более чем 500 обществ на протяжении 10 тысяч лет истории человечества.

Общество Наука Общество История

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