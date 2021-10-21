Военные ученые разработали новый препарат для лечения коронавируса

В четверг 21 октября во время поездки министра обороны в новый военный городок, где расположен ведомственный 27-й научный центр, Сергею Шойгу показали современный лабораторный корпус, оснащенный по последнему слову медицинской техники.

Там военные ученые с помощью передовых методик разбираются с малоизученными заболеваниями и создают препараты для их лечения.

"Нам надо было построить самые современные, самые эффективные, соответствующие всем международным стандартам лабораторные корпуса и центры. В них работают высококлассные специалисты, и надо было создать им соответствующие условия, - объяснил Шойгу причины, побудившие в начале года начать в Москве стройку нового корпуса в 27-м научном центре. - Мы сделали серьезный, большой шаг вперед. Особенно в условиях пандемии, когда у нас появляются новые возможности для разработки новых методик, новых препаратов, исследования новых угроз, новых вирусов, новых заболеваний. Это главное".

Министр побывал в новой лаборатории биохимических исследований и химико-аналитического контроля. Он также осмотрел административное здание и только что сданное в эксплуатацию общежитие квартирного типа. В нем поселятся около ста семей военнослужащих и гражданских сотрудников 27-го научного центра.

Сопровождавший министра начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов тут же давал необходимые пояснения. Он, в частности, рассказал, что лаборатория центра признана одной из лучших в мире. Там будут не только вести исследования различных веществ, но и синтезировать их для создания стандартов с последующим занесением в электронную базу.

По словам Кириллова, в лабораториях 27-го научного центра разрабатывают лекарственные и активные биологические препараты в том числе и для лечения различных стадий коронавируса. Одно из таких веществ уже готово, центр начал его регистрацию. "Используется новый подход, оборудование высочайшего класса. Все делается на том уровне, на котором, я думаю, не делает никто", - доложил генерал министру обороны.