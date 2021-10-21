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21.10.2021 15:23
Рубрика: Власть

Володин призвал к порядку депутатов, жалующихся на обязательные прививки

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал быть ответственными депутатов, которые при общении с гражданами жалуются на обязательную вакцинацию от коронавируса. Представителям власти надо смириться с необходимыми ограничениями, подчеркнул он.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В ходе пленарного заседания спикер отметил, что ряд "коллег в пабликах у себя пишут - это власть нас пытается заставить сделать прививку". Он напомнил народным избранникам, что они и есть власть.

Он также подчеркнул, что государство дало депутатам статус, возможности. "И когда, выйдя из зала пленарных заседаний, вы пытаетесь искать поддержку у граждан в том, что вас власть пытается заставить сделать прививку, тогда скажите прямо - вы приписаны и обслуживаетесь в ЦКБ, у вас заработная плата порядка 500 тысяч, вы обеспечены всем необходимым", - предложил Володин.

Он сделал вывод, что в сегодняшнее непростое время депутатам необходимо брать ответственность на себя и принимать необходимые ограничения. Ведь они, по его оценке, "не сопоставимы с теми, которые сегодня принимают на себя наши граждане".

"Когда человек должен идти на работу, у него несколько детей, они должны пойти в школу, а школу закрыли, перевели на дистанционку, - сравнил Володин. - Конечно, намного тяжелее, чем нам с вами".

Ответственность предполагает и то, что депутатам необходимо соблюдать масочный режим, то есть "начать с себя", уверен председатель ГД.

"У каждого на рабочем месте находятся маски защитные. Их несколько, чтобы вы в течение заседания могли их заменять несколько раз, и исходили из того, что нам важно, чтобы никто не болел", - подчеркнул он.

"Хотите мир менять, начните с себя", - обратился спикер к одному из депутатов, который находился в зале без средств защиты.

В рамках обсуждения темы вакцинации Володин также прокомментировал предложение вернуться к резонансному законопроекту о включении вакцины от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок. В прошлом думском созыве он прошел только первое чтение.

Спикер призвал не спешить с его принятием и выслушать позицию правительства по этому вопросу. Он добавил, что у регионов уже есть все полномочия для того, чтобы противодействовать распространению инфекции.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Вакцинация от коронавируса

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