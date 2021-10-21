ВТБ снижает ставку по рефинансированию в рамках "семейной ипотеки"

ВТБ с 21 октября снижает на 0,21 процентных пункта ставку по рефинансированию кредитов в рамках "Семейной ипотеки". При условии комплексного страхования ставка по программе теперь составит 4,79%.

Сниженная ставка по рефинансированию доступна при подаче кредитной заявки до конца года. Новыми условиями могут воспользоваться все клиенты, за исключением проживающих и приобретающих жильё на территории Дальнего Востока. Для заёмщиков в этом регионе минимальная ставка по программе сохраняется на уровне 4,3% годовых (при условии комплексного страхования).

Рефинансировать кредит по программе могут заемщики, у которых родился или усыновлен ребенок после 1 января 2018 года. Воспользоваться программой могут также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Рефинансировать, как правило, можно только кредит на покупку квартиры в новостройке. На Дальнем Востоке можно переоформить ипотеку и на покупку объекта на вторичном рынке.

К середине октября средневзвешенная ставка по семейной ипотеке топ-15 банков, по данным ДОМ.РФ, держалась на уровне 4,96%. Ставка рефинансирования в целом по рынку - 8,39%.