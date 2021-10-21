Вышел первый эпизод сериала о социальной адаптации детдомовцев

По сюжету молодой человек Иван Кочкин - выпускник краснореченского детского дома, несколько лет назад чудом спасся от банды, вымогавшей деньги у детдомовцев, и уехал в Москву. Там он быстро промотал свое "наследство" и теперь мечтает стать актером: снимается в массовке и ждет приезда своего брата Антона, который вскоре должен выпуститься из детского дома. Однако брат неожиданно исчезает. Иван отправляется на поиски Антона в Краснореченск и узнает, что там действует криминальная сеть... "Система" - это детские дома, выпускники которых сталкиваются с проблемой социальной адаптации к нормальной жизни. Вырваться могут немногие.

Сериал снят в криминальном жанре - в лесу близ небольшого российского городка находят тела двух подростков 18 лет. И это дело привело к раскрытию преступлений, связанных с мошеннической схемой против выпускников детских домов и их первыми шагами в мире без "Системы".

Оксана Барковская - автор идеи, соавтор сценария и генеральный продюсер проекта - говорит о нем следующее: "После успеха сериала "Новенький" в прокате я получила очень много сообщений с откликами. Одно из них было от молодого человека, выпускника детского дома. Мы с ним встретились, и он описал чудовищные подробности того, что происходит с молодыми людьми, когда они выходят из "Системы" - так выпускники детских домов говорят о системе учреждений для детей-сирот. Мне было важно поднять эту социальную проблему и рассказать о трудной адаптации таких ребят ко взрослой жизни в реальном мире. Сделать это можно было только доступным для подростков языком - через сериал. Надо привлечь внимание общества к этой проблеме и показать детям из полноценных семей другую сторону жизни".

В основу игрового сериала "Система" легли реальные истории адаптации в социуме выпускников детских домов, интернатов и приемников.

"Для нас проект "Система" - не просто очередной сериал, а первый шаг в сторону социально-значимого контента, которому мы планируем уделять отдельное внимание в нашем производстве. Решение стать партнером компании производителя ДОК-Синема было принято очень быстро, так как мы хорошо осознаем социальную значимость поднимаемой темы. Адаптация в обществе детей, вышедших из детских домов и спецучреждений - вопрос больной, очень непростой психологически. Искренне верим, что об этом нужно и важно говорить открыто. Надеемся, что, поднимая подобную тему, наш проект сможет хоть как-то помочь ребятам в адаптации и поиске своего жизненного пути, невзирая на все возможные сложности", - поясняет Мария Гречишникова, генеральный директор Группы компаний Star Media.

Между тем

Институт развития интернета (ИРИ) субсидировал создание этого сериала, как и других проектов. Сегодня стало известно, что ИРИ открывает новый прием предложений с проектами только на создание контента (его элементов и/или частей) без обязательного размещения в интернете. Прием заявок продлится до 18:00 1 ноября (по московскому времени).

Финансирование проектов осуществляется в рамках распределения дополнительной субсидии, выделенной АНО "ИРИ" в августе 2021 года. В рамках первых двух этапов уже поддержано 112 проектов. Подробности можно узнать на сайте ИРИ. А конкретно подать заявку - по ссылке.