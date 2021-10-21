Выжутович: Доходы россиян в 2021 году не вернутся к докризисному уровню

Минэкономразвития скорректировало свой прогноз, что реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году вернутся к докризисному уровню. По новым расчетам, доходы вырастут только на 2,5 процента после падения на 2,8 процента в 2020 году. Отмечается, что рост приобретет восстановительный характер. Он будет обеспечен повышением трудовых доходов граждан за счет роста реальных заработных плат и благодаря восстановлению численности занятых.

Положительно скажется на доходах также увеличение поступлений от собственности и предпринимательской деятельности. "Одновременно реализуются адресные меры поддержки семей с детьми, безработных и нуждающихся, - сообщают в минэкономразвития. - На восстановление доходов нацелены принятые правительством стратегические инициативы и единый план достижения национальных целей".

А чуть ранее минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции - с 5,8 процента до 7,4. Глава этого ведомства Максим Решетников объяснил, чем был вызван разгон инфляции. Основная причина - нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо. Нетипичность, по словам министра, состоит в том, что в сентябре овощи обычно дешевели. Рост цен на плодоовощную продукцию обоснован также существенным отставанием по темпам уборки урожая, сказал министр. В июле минсельхоз ожидал прирост к прошлому году в сборе урожая на 5,6 процента по картофелю и на 1,7 процента по овощам. Однако картофеля собрано меньше на 19 процентов, овощей - на 7 процентов (по данным минсельхоза на 7 октября). В категории "мясо" сильнее всего подорожала курица - на 3,2 процента в сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года. Свинина в тот же период стала дороже на 1,7 процента. "Отчасти это связано с повышением себестоимости продукции", - пояснил Решетников.

Иными словами, доходы растут, но их съедает инфляция. По данным Росстата, во втором квартале 2021 года реальные располагаемые доходы граждан поднялись на 3,5 процента. При том что реальная зарплата на протяжении последних полутора лет демонстрировала снижение. Единственным объяснением этому несоответствию эксперты считают ненаблюдаемые доходы. Их доля во втором квартале 2021 года выросла до 11,6 процента с 10 прошлогодних. К ненаблюдаемым доходам экономисты относят теневые поступления, а также доходы от инвестиций.

Но не стоит полагать, что главный источник ненаблюдаемых доходов - неформальная занятость. Она как раз уменьшилась, потому что в период пандемии упал спрос на теневые услуги. Как показал мониторинг, проведенный специалистами РАНХиГС в 2020 году, домохозяйства сократили расходы на неформальные услуги, в результате чего доля работающих неофициально на постоянной основе снизилась до 20,5 процента, а тех, кто получает от этого основной доход, - до 11,3. Так, 42 процента респондентов в течение всего года расплачивались за услуги без надлежащего оформления. Раньше таких расчетов было больше.

Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году не вернутся к докризисному уровню

По данным аналогичных опросов, в 2006 году к неформальной оплате прибегали 56 процентов респондентов, в 2013-м - 51,7, в 2016-м - 51,3 в 2019-м - 50. Заодно снижалась и активность потребления теневых услуг. На оплату наиболее распространенных неофициальных услуг или работ в 2020 году граждане потратили 4,1 трлн руб. (в 2013-м - 5 трлн). Потребители услуг теряют доходы и потому откладывают ремонт квартиры или наем домработницы до "лучших времен", переходят на самообслуживание, а то и просто боятся вступать в контакты с незнакомыми людьми. Например, по оценке экспертов, рынок сервисов бытовых и бизнес-услуг в 2019 году удвоился практически до 100 млрд руб., но по итогам 2020 года сократился как минимум на 40 процентов.

Согласно опросам, увеличилась доля доходов, направляемых на сбережения. К таковым Росстат относит "приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, приобретение недвижимости, наличные деньги на руках за минусом изменения задолженности по кредитам и величины реализации финансовых активов..." В 2020 году на увеличение сбережений граждане направили 8,4 процента своих доходов - в два с лишним раза больше, чем в 2019-м. Из этой доли 4,4 процента пришлось на прирост наличных рублей и валюты, а 2,4-2,5 процента - на покупку недвижимости.

Россияне назвали также справедливый, по их мнению, минимальный размер зарплаты. Треть из них считают, что это должно быть 40-50 тыс. руб., пятая часть опрошенных согласна на 30-40 тыс., каждый десятый полагает достаточным 21-30 тыс. Опрос проводился Общественной палатой в рамках исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления".

В основном показателе (справедливая минимальная зарплата) результаты исследования, проведенного Общественной палатой, близки к официальной статистике. По данным Росстата, минимальный доход, необходимый средней российской семье, - 58,5 тыс. руб. Столько требуется ей, чтобы "свести концы с концами".

Разовые выплаты пенсионерам и военным, а также малоимущим семьям на какое-то время снизят неравенство в доходах

Недавние разовые выплаты пенсионерам и военным, а также малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет на какое-то время снизят неравенство в доходах. "В 2020 году на долю 10 процентов наиболее обеспеченного населения, приходилось 29,9 процента общего объема денежных доходов, а на долю 10 процентов наименее обеспеченного населения - 2,1 процента - 2 процента)", - отмечает Росстат.

В идеале же большинство россиян, как показывают опросы, желали бы иметь безусловный базовый доход, предполагающий регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения. Впрочем, и такой доход не защищен от инфляции.