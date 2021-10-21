За 9 месяцев в Москве в ДТП с участием каршеринговых авто погибли 17 человек

В столичной Госавтоинспекции проанализировали данные о дорожно-транспортных происшествиях, участниками которых становились арендованные у каршеринговых компаний автомобили. По данным УГИБДД Москвы, за 9 месяцев этого года в столице зарегистрировано 309 ДТП с указанной категорией транспортных средств. В них 17 человек погибли, 378 получили травмы различной степени тяжести.

В то же время автоинспекторы пресекли более 58 тысяч административных правонарушений, допущенных водителями каршеринговых автомобилей. Среди них такие, как управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и управление водителем, не имеющим водительского удостоверения. А также управление арендованным транспортом лицами, не зарегистрированными в компании-арендодателе, либо по подложной регистрации

В столичной Госавтоинспекции заверили, что продолжат работу по предупреждению нарушений в области безопасности дорожного движения со стороны лиц, управляющих ТС по краткосрочной аренде.