Зачем крупные IT-компании начинают менять привычные названия

Традиционно ренейминг проводят компании, чьи названия вызывают негативные ассоциации у пользователей. Негативное восприятие может быть связано с усталостью от бренда или же с каким-то неприятным скандалом вокруг него. Так, например, в 1995 году корейский бренд Gold Star, существовавший на рынке с 1958 года, изменил название на LG Electronics. Причина переименования заключалась в стремлении уйти от ассоциаций с недорогой техникой, которые существовали у компании на домашнем рынке. Но бывают и другие причины.
Так, как, например, в случае с превращением Сбербанка в "Сбер" основной причиной ренейминга стало появление вместо банка и банковских услуг целой экосистемы сервисов, большинство из которых с банком не связаны. "Для "Сбера" принципиально важным было отказаться от прежнего названия для того, чтобы объединить под одним "зонтиком" целую группу разных бизнесов, большинство из которых не имеет отношения к банковскому", - отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Аналогичную концепцию смены наименования заявляет и Mail.ru Group. Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе VK, причиной стало объединение под одним брендом большого числа различных сервисов. "С 2020 года мы стали объединять все наши сервисы в экосистеме VK, и единственным незавершенным элементом в построении экосистемы осталось восприятие, что бренд - то, как нас видят пользователи. Поэтому ребрендинг стал следующим логичным шагом в развитии нашей компании. Мы развиваем и социальные сети, и игры, и почту, и электронную коммерцию, и образовательные сервисы. Список можно долго продолжать. При этом сами пользователи не видят связей между этими продуктами, не видят их принадлежности к нашей группе", - сообщили в VK.
Однако, по мнению эксперта, с ренеймингом Mail.ru Group в VK или предстоящим изменением бренда Facebook ситуация иная. Этим компаниям необходимо было избавиться от негативного шлейфа, связанного с прежним наименованием (чаще всего это скандалы, связанные с доступом к данным пользователей третьих лиц). И соответствовать требованиям и стандартам очень существенно эволюционировавшего рынка.
Как сообщают источники издания The Verge, опубликовавшего информацию о предстоящем переименовании, Facebook хочет, чтобы его имя связывали не только с социальной сетью и сопутствующими скандалами. Как ожидается, после переименования Facebook станет одним из ряда продуктов компании.
Аналогичным образом в свое время поступил Google, создав головную компанию Alphabet, после чего поисковик Google стал одним из сервисов. В качестве причин перевода всех активов под новый бренд создатели компании Сергей Брин и Ларри Пейдж называли стремление сделать бизнес более прозрачным, выстроить более четкую систему управления продуктам и уйти от ассоциации с поисковым бизнесом.