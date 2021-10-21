Zivert выпустила альбом Vinyl #2

Во время записи этого диска на Zivert навалилось немало бед. Во время пробежки на холодном ветру она застудила лицевой нерв и на четыре дня оказалась под капельницами. Пришлось поволноваться и после июльского выступления в Краснодаре, когда региональные власти уже после концерта проверяли его на соблюдение коронавирусных ограничений. Да и при съемках видео на сингл Cry, во время которых певица танцевала на краю крыши небоскреба, откуда открывался красивый вид на улицы, казавшиеся сверху игрушечными. Это уже потом в кадр добавили рисованного танцующего енота, а сама Юлия Зиверт рассказала, что на этаж ниже все-таки было натянуто страховочное зеленое полотно.

Диск в итоге получился очень эмоциональным, дерзким и ярким, даже в чем-то рискованным. Похоже, он очень нравится и самой Zivert, поскольку, получив приглашение в "Вечерний Ургант", она предпочла не топ-интервью с ведущим (одновременно альбом вышел и у Ольги Бузовой - в эфир позвали обеих и, очевидно, советовались с ними - как распределить места в эфире), а исполнение музыки уже в концовке, под титры. Причем решила спеть не одну песню, а сделать небольшое попурри из нескольких. Так сложнее, но если артисту по душе его новые песни, то он предпочитает их исполнять, а не рассказывать о них словами. Тот случай, когда песни говорят больше, чем шутки и улыбки. Vinyl #2 - как раз такой.

Два года назад эта певица, родившаяся в Чертаново на юге Москвы и прежде работавшая стюардессой, стремительно прославилась хитами Life и Credо. Резкий, дерзкий вокал, где есть и внутренняя сила, и гордость - качества, которые не разовьешь на уроках вокала, а обычно являются продолжением характера. Часть песен - на русском, другая - на английском, да еще и эффектные смены ритма, напряжения, порой необычный выговор строчек, привносящий в треки еще больше шарма и очарования. Стильности и риска добавляли и привычка Zivert менять прически: то на голове у нее появлялась затейливая конфигурация, напоминающая кустарник из пустыни (в клипе Credo), то шапка волос в духе Анжелы Дэвис или даже Джими Хендрикса (в Cry). Доходило до того, что певицу не все узнавали. Но Юлию и это мало смущало - она редкая из звезд, кто охотно общается с поклонниками в социальных сетях: желающие уточнить что-то или посоветоваться - привыкли это делать.

В "Виниле #2" есть и уже известный хит "ЯТЛ" (то есть "Я тебя люблю"), и "Рокки", который Zivert постаралась сделать альтернативным саундтреком к знаменитому фильму с Сильвестром Сталлоне, а потому в нем присутствует и дух 80-х. Есть и трек в актуальных трендах нынешнего сезона - Del Mar. Но хитов уровня Life и Credo - таких, чтобы сразу хотелось подпевать и задумываться над некоторыми строчками (факт нечастый в поп-музыке), здесь все-таки нет. Стоило ли его подождать, а потом уже выпускать альбом?! Вопрос спорный. Но умной, небанальной и разноплановой поп-музыки в этом году, категорически не хватает ( другие звезды в пандемию предпочитают напоминать о себе "малой кровью" - записью синглов). И поэтому тоже новый альбом Zivert сейчас особенно кстати.

Между прочим

Зимой Zivert была среди претендентов для поездки на "Евровидение"-2021. И после выхода Vinyl #2 особенно жаль, что для Роттердама выбрали не ее.