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Рубрика: Общество

Медиацентр сообщает

Российская газета - Столичный выпуск № 242(8593)

25 октября (понедельник) в 11:00 состоится "круглый стол" о проблеме доступа пациентов и врачей к терапии онкологических заболеваний, которая на текущий момент не покрывается в полном объеме средствами Фонда ОМС, являясь зачастую единственной опцией лечения того или иного заболевания. Цель мероприятия - обозначить проблематику и принять резолюцию о необходимости приведения в соответствие новых "Методических рекомендаций по способам оплаты медицинской помощи" на 2022 год. В мероприятии принимают участие представители медицинского и страхового сообществ, а также различных общественных организаций.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайте mc.rg.ru 25 октября 2021 г. с 11:00.

Аккредитация СМИ для участия в "круглом столе" в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону: +7 (903) 171-81-99 до 24 апреля 18.00 мск.

При публикации материалов и цитировании участников ссылка на мероприятие и "Российскую газету" как организатора - обязательна.

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