Алиса научилась показывать QR-код о вакцинации

В преддверии "мягкого локдауна" в приложении Яндекса теперь можно открыть свой QR-код, полученный после вакцинации от COVID-19. Достаточно попросить Алису.

Голосовой помощник научился находить QR-код пользователя - разумеется, нужно быть авторизованным в сервисах Яндекса. При первом запросе Алиса предложит человеку авторизоваться на портале "Госуслуг", а после этого покажет его QR-код. Нужно просто сказать: "Алиса, покажи QR-код".

В дальнейшем QR-код будет храниться на смартфоне, и при следующей просьбе его показать авторизации на "Госуслугах" не потребуется, также код появится в профиле пользователя в приложении Яндекс. Разработчики отмечают, что ни Алиса, ни Яндекс не получают и не сохраняют персональные данные, а запоминает только зашифрованную ссылку (QR-код).

QR-код могут получить все прошедшие вакцинацию граждане. В ближайшее время власти ряда регионов России планируют ввести режим посещения музеев, театров, ресторанов или других общественных мест.