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22.10.2021 17:31
Рубрика: Власть

Анатолий Карпов получит думский мандат Ольги Баталиной

Текст: Галина Мисливская

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов станет депутатом Госдумы вместо Ольги Баталиной, которая назначена первым заместителем министра труда, сообщает пресс-служба "Единой России". Соответствующее решение принял Генсовет партии.

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Руководство ЕР определило судьбу еще одного депутатского мандата - принадлежавшего Александру Авдееву, в конце сентября назначенному врио губернатора Владимирской области. Его место в Госдуме займет Юрий Петров от Санкт-Петербурга.

Теперь решение партии должен утвердить своим постановлением Центризбирком. Если Карпов и Петров представят в комиссию необходимые документы, в том числе - о прекращении деятельности, не совместимой со статусом федерального парламентария, комиссия зарегистрирует их депутатами Госдумы.

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