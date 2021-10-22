Анатолий Карпов получит думский мандат Ольги Баталиной

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов станет депутатом Госдумы вместо Ольги Баталиной, которая назначена первым заместителем министра труда, сообщает пресс-служба "Единой России". Соответствующее решение принял Генсовет партии.

Руководство ЕР определило судьбу еще одного депутатского мандата - принадлежавшего Александру Авдееву, в конце сентября назначенному врио губернатора Владимирской области. Его место в Госдуме займет Юрий Петров от Санкт-Петербурга.

Теперь решение партии должен утвердить своим постановлением Центризбирком. Если Карпов и Петров представят в комиссию необходимые документы, в том числе - о прекращении деятельности, не совместимой со статусом федерального парламентария, комиссия зарегистрирует их депутатами Госдумы.