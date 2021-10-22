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Рубрика: В мире

Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем

Текст: Максим Макарычев
Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Президент США Джо Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем. Это мнение он озвучил на встрече с общественностью в городе Балтимор, штат Мэриленд, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости
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"Многие говорят, что Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны", - пояснил глава Белого дома, не преминув уточнить, что "Вашингтон не отступит от своих позиций". Байден отметил, что проводил много времени в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, больше, чем с другими мировыми лидерами. В сентябре на заседании Генассамблеи ООН президент США заявил, что меньше всего хочет "новой холодной войны или мира, разделенного на жесткие блоки".

Однако, последние шаги американской администрации, в частности, заявление о военном союзе AUKUS (Австралия, Великобритания, США) в Азии, свидетельствуют об обратном. Отметим, что у Пентагона уже есть семь военных баз в Австралии и еще почти 300 в Восточной Азии. При этом, у Китая нет ни одной базы в Западном полушарии или где-либо рядом с границами Соединенных Штатов.

Цитата

"Правительство США и их союзники практически официально объявили новую холодную войну, начав скоординированное наращивание военной мощи в Восточной Азии, несомненно, направленное против Китая, - отмечает американское издание truthout.org. - Еще не поздно выбрать более мирный путь. К сожалению, этот англоязычный альянс опасно близок к тому, чтобы запереть мир в таком конфликте, который слишком легко может перерасти в горячую, даже потенциально ядерную войну между двумя самыми богатыми и могущественными странами на планете".

В мире США В мире Восточная Азия Китай

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