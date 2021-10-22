Банки, гранты и ангелы

В программе "Недели российского бизнеса" состоялся первый Форум по креативным индустриям и интеллектуальной собственности, на котором компании, представители власти и институтов развития обсудили, кто и как может инвестировать в креативное предпринимательство.

Концепция развития творческих (креативных) индустрий, утвержденная правительством России, ставит амбициозную цель - обеспечить рост сектора с нынешних 2 до 6% ВВП. Но для существенного рывка есть ряд барьеров, в частности связанных с вопросом, где найти инвестиции. Это и стало одной из главных тем дискуссии форума.

Представители индустрии посетовали на отсутствие инструментов поддержки креативных индустрий сравнимых с мерами поддержки применяемыми к сырьевым и перерабатывающим отраслям.

По данным представителя Центрального банка РФ за последние три года банки выдали более 130 кредитов под залог интеллектуальной собственности, но по мнению, экспертного сообщества, банки все еще не открыты к принятию в качестве залога нематериальных активов, в виду отсутствия четких критериев оценки данных активов.

Председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский подчеркнул, что вопрос о залоге для развития финансовой инфраструктуры в интересах креативных индустрий имеет системообразующий характер.

В результате дискуссий участники форума высказались за необходимость срочной разработки методов оценки залогов для банков. Итоги обсуждения в форме предложений РСПП будут направлены в Правительство России для рассмотрения и включения в план реализации Концепции развития творческих (креативных) индустрий.

В обсуждении данных инициатив также приняли участие: председатель Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин, Председатель правления Российского Авторского Общества и основатель лейбла "Первое Музыкальное" Максим Дмитриев, Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка России Михаил Мамута