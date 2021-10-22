Белый дом раскрыл план вакцинации детей от COVID-19

На фоне роста заболеваемости несовершеннолетних коронавирусом Белый дом представил план вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Реализовывать его на практике начнут только после того, как американские регуляторы разрешат прививать эту возрастную категорию вакциной Pfizer/BioNTech, пока одобренной для подростков с 12 лет.

В США уже прививают от ковида подростков старше 12 лет, а скоро начнут вакцинацию для детей с 5-летнего возраста. Фото: Getty Images