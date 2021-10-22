Белый дом раскрыл план вакцинации детей от COVID-19

Новости

Врач объяснила высокую смертность от COVID поздним обращением за медпомощью 02:32
Столица Афганистана осталась без электричества после взрыва 02:22
Елизавета II не поехала в Северную Ирландию и провела ночь в больнице 01:40
"Спартак" опустился на последнее место в своей группе Лиги Европы 01:22
В Петербурге один человек погиб в ДТП с маршрутным такси 01:22
При пожаре в многоэтажном доме в Москве погиб один человек 00:32
РАНХиГС и Росимущество запустили новый учебный курс 00:10
Песков: Непонятно, чего не хватает для регистрации "Спутника V" в Европе 21.10.2021
Песков назвал вынужденными ковид-ограничения 21.10.2021
Таиланд начнет пускать привитых туристов из 46 стран без карантина 21.10.2021
Франция заморозит цены на газ на весь 2022-й год 21.10.2021
Биткоин падает после рекордного роста 21.10.2021
Суд оправдал Сильвио Берлускони по делу о подкупе свидетелей 21.10.2021
Режиссер "Ералаша" Белостоцкий арестован по обвинению в педофилии 21.10.2021
"Рома" Моуринью проиграла в матче Лиги конференций со счетом 1:6 21.10.2021
Роспотребнадзор нашел массовые ковидные нарушения в "Дикси" 21.10.2021
Песков не исключил корректировки планов Путина в День народного единства 21.10.2021
Ученые нашли у коронавируса признаки сезонной инфекции 21.10.2021
В Москве суд оштрафовал фаната за драку после матча "Спартак" - "Лестер" 21.10.2021
Путин предупредил об угрозе полного взаимного уничтожения 21.10.2021
Путин допустил исключение "Талибана" из списка террористических организаций 21.10.2021
Путин: Я не думаю о своей роли в истории, это мешает работать 21.10.2021
Путин рассказал, почему он против обязательной вакцинации от COVID-19 21.10.2021
Путин: Чтобы "мягкая сила" работала, надо уважать себя 21.10.2021
Просьбу Facebook отсрочить взыскание 17 млн рублей рассмотрят в понедельник 21.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
22.10.2021 01:57
Рубрика: В мире

Белый дом раскрыл план вакцинации детей от COVID-19

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Столичный выпуск № 242(8593)
На фоне роста заболеваемости несовершеннолетних коронавирусом Белый дом представил план вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Реализовывать его на практике начнут только после того, как американские регуляторы разрешат прививать эту возрастную категорию вакциной Pfizer/BioNTech, пока одобренной для подростков с 12 лет.
В США уже прививают от ковида подростков старше 12 лет, а скоро начнут вакцинацию для детей с 5-летнего возраста. Фото: Getty Images В США уже прививают от ковида подростков старше 12 лет, а скоро начнут вакцинацию для детей с 5-летнего возраста. Фото: Getty Images
В США уже прививают от ковида подростков старше 12 лет, а скоро начнут вакцинацию для детей с 5-летнего возраста. Фото: Getty Images

Как ожидается, это может произойти в ноябре. В Белом доме объяснили, что разработали план заранее с тем, чтобы когда решение регуляторов будет принято, никаких препятствий для всех желающих вакцинироваться не возникало. Среди прочих мер запущена кампания по информированию родителей и опекунов о том, какие риски для детей несет COVID-19. Зарезервированы необходимые запасы препаратов, а также начнется подготовка в десятках тысячах пунктов по всей стране.

В Финляндии штрафуют людей за отказ от тестирования на COVID-19

Белый дом добился от производителя вакцины Pfizer модификации упаковки для детских доз, которые будут поставляться со всем необходимым для прививки, включая иглы уменьшенного размера. В США заметно выросла заболеваемость ковидом среди детей и подростков - за сентябрь было зафиксировано свыше 1,1 миллиона таких случаев. Как сообщала радиостанция NPR, госпитали обращались к властям за помощью из-за намечающегося дефицита коек для болеющих ковидом детей.

В мире США

Главное сегодня

Путин пообещал усовершенствовать закон об иноагентах
Пуск ракеты "Булава" с подлодки "Князь Олег" показали на видео
Матвиенко прокомментировала уход делегатов Польши и Балтии с ее выступления
Суд запретил продажу в России 61 модели Samsung. Главное
В Челябинской области ввели новые ограничения по COVID-19
Россия снимает ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Как меняются коронавирусные ограничения в разных странах