Белый дом раскрыл план вакцинации детей от COVID-19

Как ожидается, это может произойти в ноябре. В Белом доме объяснили, что разработали план заранее с тем, чтобы когда решение регуляторов будет принято, никаких препятствий для всех желающих вакцинироваться не возникало. Среди прочих мер запущена кампания по информированию родителей и опекунов о том, какие риски для детей несет COVID-19. Зарезервированы необходимые запасы препаратов, а также начнется подготовка в десятках тысячах пунктов по всей стране.
Белый дом добился от производителя вакцины Pfizer модификации упаковки для детских доз, которые будут поставляться со всем необходимым для прививки, включая иглы уменьшенного размера. В США заметно выросла заболеваемость ковидом среди детей и подростков - за сентябрь было зафиксировано свыше 1,1 миллиона таких случаев. Как сообщала радиостанция NPR, госпитали обращались к властям за помощью из-за намечающегося дефицита коек для болеющих ковидом детей.