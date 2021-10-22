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22.10.2021 02:17
Рубрика: Экономика

Бизнес заранее пересмотрел договоры аренды перед нерабочими днями

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8593)
Недельный перерыв в работе из-за коронавируса торговые центры и прочие магазины с трудом, но выдержат. Однако если "каникулы" будут продлены, это станет ударом по бизнесу, считают эксперты.

С 28 октября в Москве и Подмосковье будут открыты только магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. В целом по России речи о полном закрытии торговых центров пока не идет, но в большинстве регионов уже введен ряд ограничений, сообщили в CBRE. В Калининграде, Татарстане, Башкирии и многих других регионах действует система входа в ТЦ по QR-кодам, иногда без прививок не пускают только на фуд-корты, в фитнес и развлекательные зоны. К концу следующей недели режим ограничений может быть введен по всей России, предполагают эксперты.

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Нерабочие дни: как будет жить Москва с 28 октября

Каждая волна пандемии приводит все к меньшему влиянию на экономику, так как бизнес уже адаптировался к новым условиям, отмечает руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев. Однако запаса прочности у наиболее страдающих сегментов - общепита, сектора услуг, непродовольственных магазинов - уже нет, в случае длительных ограничений это приведет к увеличенному числу банкротств. Если речь идет об одной неделе, то влияние будет минимальным. Но ужесточение ограничений в долгосрочной перспективе заметно повлияет на ретейл и офисы (в отличие от складов, которые сейчас чувствуют себя превосходно). Собственники и арендаторы уже поняли, как действовать в условиях пандемии, шока от вводимых ограничений не будет.

"В договоры внесены изменения, связанные с форс-мажором, закрытием доступа к магазину, пересмотрены арендные ставки и сроки договоров, возможность выхода из них", - говорит Фадеев. Собственники торговых площадей передоговорились с банками о льготных периодах и рассрочках, просчитали и внесли в контракты систему скидок для различных групп арендаторов, некоторые развернули пункты бесплатного экспресс-тестирования на входе в ТЦ, обеспечивая посетителям возможность быстрого получения временного QR-кода, говорят в CBRE. Почти все владельцы недвижимости пошли на скидки в 30-70% арендаторам на случай нерабочих дней.

Очевидно, что игроки рынка с весны 2020 года живут! в новых реалиях, ожидая ограничений в периоды обострения ситуации, считает руководитель департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Ольга Антонова. Однако остановка коммерческой деятельности - это практически нулевая выручка. Сильные сетевые игроки, вероятнее всего, подготовились к непродолжительному закрытию. С малым бизнесом ситуация и без новых ограничений критическая, отмечает она.

Склады, в отличие от ретейла, чувствуют себя во время ограничений превосходно

Закрытие на 11 дней означает потерю трети месячного дохода, говорит директор департамента ТЦ Becar Asset Management Алексей Попиков. "Суды встают на сторону арендаторов, которые имеют право в одностороннем порядке разрывать договоры без штрафных санкций", - говорит он. Влияние "каникул" будет очень негативным, считает коммерческий директор Glincom Иван Татаринов. "ТЦ ждет тотальная потеря выручки, при этом, как показывает опыт, эти издержки никем не будут покрыты", - опасается он. В Москве определенная поддержка бизнеса в виде субсидий и льготных кредитов существует, но этих денег не хватает, к тому же не все предприниматели в состоянии собрать пакет документов, отмечает вице-президент Московской ассоциации предпринимателей Олег Матюнин. Для общепита вводилась обязательная отсрочка арендной платы, но она лишь накапливает платежи. "Разумеется, многие боятся, что медицина не выдержит наплыва больных, боятся за своих стариков. И бизнесу тоже не легче. Главное, чтобы диалог власти и общества, бизнеса и власти не прекращался", - подчеркивает он.

Экономика Бизнес Пандемия коронавируса COVID-19

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