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Текст:   Марина Трубилина 
11:20 22.10.2021

Более 200 тысяч семей воспользовались "Семейной ипотекой"

С момента запуска "Семейной ипотеки" со ставкой до 6% годовых ею воспользовались более 200 тысяч российских семей. Такие данные приводит ДОМ.РФ. В общей сложности с марта 2018 года по этой программе выдано кредитов на 600 млрд рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Востребованность программы значительно выросла после того, как в июле она была распространена на семьи с одним ребенком, рассказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. По итогам сентября выдано более 10 тысяч таких кредитов - почти на 70% выше среднемесячного уровня первого полугодия. И это без учета рефинансирования.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Всего, по нашей оценке, только в этом году мерой воспользуются более 100 тысяч семей", - добавил эксперт. Программа не только помогает улучшать жилищные условия, но и благотворно отражается на демографии: опросы показывают, что для многих семей решение жилищного вопроса является ключевым условием для рождения детей, отметил Гольдберг. В следующем году ожидается удвоение выдачи по программе: с 79 тысяч в 2020 году до 175 тыс. по итогам 2022 года. В числе регионов-лидеров по выдаче "Семейной ипотеки" - Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Тюменская область. Банки сейчас предлагают и более низкие ставки по "Семейной ипотеке", чем официально установленный предельный уровень. Средневзвешенная ставка по программе топ-15 ипотечных банков составила 4,9%.

Программа "Семейной ипотеки" была запущена в начале 2018 года. Ипотечный кредит можно оформить до 31 декабря 2023 года. По новым правилам участниками программы могут стать семьи хотя бы с одним ребенком, родившимся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

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