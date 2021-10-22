Бразилия потребует экстрадиции блогера "болсонариста" из США

Верховный федеральный суд Бразилии объявил в международный розыск блогера Аллана дус Сантоса - одного из главных сторонников президента Жаира Болсонаро на просторах интернета. Блогера обвиняют в распространении ложной информации и участии в организации "антидемократических манифестаций".

Своим решением судья Алешандре ди Мораис выдал ордер на арест Сантоса и постановил включить его в "красный угол" Интерпола. Подобные запросы, предполагающие задержание и последующую экстрадицию обвиняемого, обычно используются в отношении опасных и особо опасных преступников.

В августе прошлого года Сантос вынужден был бежать в США после того, как стал фигурантом расследования бразильской Федеральной полиции об организации "антидемократических манифестаций" и нападок на представителей органов государственной власти, в первую очередь судей Верховного федерального суда. Однако, даже находясь на территории Соединенных Штатов, блогер продолжал свою "деструктивную" деятельность по дестабилизации ситуации в Бразилии.

По мнению следствия, Сантос входил в состав группы так называемых "цифровых боевиков", которые использовали социальные сети и другие цифровые ресурсы для продвижения радикальных идей, порождающих вражду и ненависть. В частности, они говорили о необходимости положить конец демократическим институтам, среди которых выборы мэров и губернаторов. Участники группы призывали отказаться от разделения властей на три ветви путем закрытия Верховного Федерального суда и парламента, фактически вернув в Бразилии военную диктатуру.

По решению суда все счета блогера на территории Бразилии заблокированы, а трансграничные переводы на его имя заморожены. Интернет-платформам YouTube, Twitch.TV, Twitter, Instagram и Facebook воспрещается перечислять Сантосу рекламные деньги.

Это решение Мораис принял еще 5 октября, но известно о нем стало только сейчас.