Постановление правительства Брянской области от 22 октября 2021 года № 449-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Брянской области от 21 октября 2021 года № 10392 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 26 июня 2020 года № 272-п, от 6 июля 2020 года № 283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п, от 27 июля 2020 года № 305-п, от 13 августа 2020 года № 370-п, от 20 августа 2020 года № 384-п, от 28 августа 2020 года № 413-п, от 19 октября 2020 года № 472-п, от 20 октября 2020 года № 475-п, от 29 октября 2020 года № 499-п, от 6 ноября 2020 года № 500-п, от 9 ноября 2020 года № 503-п, от 16 ноября 2020 года № 506-п, от 23 ноября 2020 года № 539-п, от 30 ноября 2020 года № 557-п, от 4 декабря 2020 года № 573-п, от 14 декабря 2020 года № 592-п, от 18 декабря 2020 года № 617-п, от 21 декабря 2020 года 621-п, от 28 декабря 2020 года № 705-п, от 13 января 2021 года № 4-п, от 28 января 2021 года № 25-п, от 15 февраля 2021 года № 47-п, от 1 марта 2021 года № 55-п, от 24 мая 2021 года № 181-п, от 16 июня 2021 года № 203-п, от 24 июня 2021 года № 215-п, от 12 июля 2021 года № 249-п, от 26 июля 2021 года № 284-п, от 29 июля 2021 года № 290-п, от 13 августа 2021 года № 326-п, от 26 августа 2021 года № 345-п, от 1 сентября 2021 года № 359-п, от 7 сентября 2021 года № 362-п, от 7 октября 2021 года № 418-п, от 13 октября 2021 года № 430-п) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1.1.1. Абзац восьмой изложить в редакции:

"проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с количеством участников не более 50 человек при условии согласования с управлением Роспотребнадзора по Брянской области и при наличии у всех участников (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) QR-кода (в электронном виде или на бумажном носителе), полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата, подтверждающих получение гражданином второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев (далее - QR-код, сертификат), либо справки, подтверждающей получение гражданином второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, выданной медицинской организацией (далее - справка о вакцинации, о перенесенной новой коронавирусной инфекции), либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), срок действия которого составляет не более чем 72 часа со дня проведения исследования (далее - ПЦР-тест).".

1.1.2. Подпункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:

"Установить, что допуск посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) на объекты, в которых оказывается деятельность, указанная в настоящем подпункте, осуществляется при условии наличия у них QR-кода, сертификата, либо справки о вакцинации, о перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста.".

1.1.3. В подпункте 2.10:

абзац второй изложить в редакции:

"осуществление деятельности до 23.00 по местному времени;";

абзац третий изложить в редакции:

"проведение банкетов, торжественных мероприятий, в том числе свадеб, юбилеев, проведение поминальных мероприятий при одновременном нахождении в организациях общественного питания, в которых проводятся соответствующие мероприятия, предельного количества лиц исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 30 человек;";

дополнить после абзаца пятого абзацем следующего содержания:

"допуск посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при условии наличия у них QR-кода, сертификата, либо справки о вакцинации, о перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста.".

1.1.4. Подпункт 2.12 изложить в следующей редакции:

"2.12. Запретить нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей) в торговых и торгово-развлекательных центрах, а также в организациях общественного питания.

Установить, что допуск посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) в торговые и торгово-развлекательные центры осуществляется при условии наличия у них QR-кода, сертификата, либо справки о вакцинации, о перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста.".

1.1.5. Подпункт 2.13 дополнить абзацем следующего содержания:

"Организация и проведение спортивных мероприятий муниципального, регионального и межрегионального уровней для населения в возрасте старше 18 лет в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Брянской области допускается при условии наличия у всех участников QR-кода, сертификата, либо справки о вакцинации, о перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста.".

1.1.6. Дополнить подпунктами 2.14, 2.15 следующего содержания:

"2.14. Установить, что прием и размещение граждан (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) в гостиницах, пансионатах, санаториях, базах отдыха и иных оказывающих аналогичные услуги средствах размещения допускается при условии наличия у них QR-кода, сертификата, либо справки о вакцинации, о перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста.

2.15. Установить, что допуск посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) в салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры, а также в иные организации, оказывающие услуги в области физической культуры и спорта, осуществляется при условии наличия у них QR-кода, сертификата, либо справки о вакцинации, о перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста.".

1.1.7. Дополнить подпунктами 2.16, 2.17 следующего содержания:

"2.16. Установить, что в период нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года, установленных Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", в Брянской области:

2.16.1. Приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, за исключением:

обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения гражданам, проживающим в этих объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания (в том числе столовых, буфетов, кафе) для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками;

2) объектов розничной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;

объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги, за исключением обслуживания без посещения гражданами помещений таких предприятий;

4) салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

5) физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

6) массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

7) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, в иных местах массового посещения граждан, а также игровых мероприятий, мастер-классов, иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;

8) культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

9) кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов;

10) детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

При этом организации и индивидуальные предприниматели вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

2.16.2. Устанавливаются каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих на территории Брянской области дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку.

При этом в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, обеспечивается работа дежурных групп.

2.16.3. Приостанавливается предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Брянской области и государственных учреждений Брянской области (в том числе много-функциональных центров предоставления государственных услуг на территории Брянской области), за исключением государственных услуг:

по государственной регистрации брака, если дата государственной регистрации назначена в период с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года и ее невозможно перенести на иную дату. Государственная регистрация брака в указанный период проводится с количеством участников до 10 чело-век, включая сотрудников органа ЗАГС, и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

по государственной регистрации рождения;

по государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года;

по государственной регистрации смерти.

При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электрон-ном виде.

Несовершение (несвоевременное совершение) в указанный период действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 11 календарных дней.

2.16.4. Допускается проведение при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) официальных мероприятий, организуемых органами государственной власти Брянской области, по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Брянской области.

2.16.5. Ограничения, установленные подпунктом 2.16.1 настоящего постановления, не распространяются на федеральные учреждения культуры и здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории Брянской области.

2.17. Департаменту культуры Брянской области, департаменту здраво-охранения Брянской области в нерабочие дни с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года определить режим работы подведомственных организаций культуры и здравоохранения с учетом ограничений, установленных подпунктом 2.16 настоящего постановления.".

1.2. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в редакции:

"3.2. Обязать граждан в возрасте 60 лет и старше соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции не применяется к лицам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение последних 6 месяцев, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения Брянской области.".

1.3. Подпункты 4.6, 4.7 пункта 4 изложить в редакции:

"4.6. Ограничить проведение совещаний, рабочих встреч, заседаний и иных подобных мероприятий, за исключением их проведения с использованием систем видео-конференц-связи при наличии технической возможности.

Проведение указанных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) осуществлять при условии наличия у них QR-кода, сертификата, либо справки о вакцинации, о перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста.

4.7. Обеспечить перевод максимально возможной численности работников (включая граждан в возрасте 60 лет и старше, не переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение последних 6 месяцев либо не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)) на дистанционный (удаленный) режим работы, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации, с учетом необходимости обеспечения ее непрерывной деятельности.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Положения подпункта 1.1.7 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу после официального опубликования.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз







