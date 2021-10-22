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22.10.2021 16:30
Рубрика: Экономика

ЦБ призвал банки с 1 ноября удовлетворять просьбы заемщиков о реструктуризации

Текст: Анастасия Алексеевских
ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам идти навстречу гражданам и представителям малого и среднего бизнеса, которые обратятся за реструктуризацией кредитов с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в информационном письме регулятора за подписью первого зампреда Банка России Сергея Швецова.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Реструктуризацию ссуд могут проводить банки, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы. В рамках данных программ заемщик может получить отсрочку платежей или увеличение срока займа, чтобы снизить ежемесячные отчисления кредитору. Это позволяет клиенту вернуться в график погашения ссуды.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Как уточняется в письме, банкам, МФО и кооперативам рекомендуется удовлетворять заявления граждан об изменении условий договора кредита (займа), если доход клиентов снизился до уровня, который не позволяет исполнять обязательства по ссуде или если у заемщиков и членов его семьи диагностирован коронавирус. Регулятор просит банки и других участников финрынка не применять к таким клиентам штрафы и неустойки за просрочки по ссудам.

Также из письма следует, что кредиторы должны оказать поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, предложив реструктуризацию, в том числе и в случаях, когда заемщик уже обращался за изменением условий по ссуде. Регулятор также просит банки, МФО и кооперативы воздержаться от штрафов и неустоек в отношении субъектов МСП.

В документе подчеркивается, что новые меры поддержки не должны ухудшать кредитную историю заемщиков: бюро кредитных историй, банки, МФО и кооперативы не должны учитывать в моделях оценки вероятности дефолта заемщика, применяемых займодавцем, и расчете индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории, применяемого бюро кредитных историй, в качестве фактора, негативно влияющего на историю.

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