ЦБ призвал банки с 1 ноября удовлетворять просьбы заемщиков о реструктуризации

Реструктуризацию ссуд могут проводить банки, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы. В рамках данных программ заемщик может получить отсрочку платежей или увеличение срока займа, чтобы снизить ежемесячные отчисления кредитору. Это позволяет клиенту вернуться в график погашения ссуды.

Как уточняется в письме, банкам, МФО и кооперативам рекомендуется удовлетворять заявления граждан об изменении условий договора кредита (займа), если доход клиентов снизился до уровня, который не позволяет исполнять обязательства по ссуде или если у заемщиков и членов его семьи диагностирован коронавирус. Регулятор просит банки и других участников финрынка не применять к таким клиентам штрафы и неустойки за просрочки по ссудам.

Также из письма следует, что кредиторы должны оказать поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, предложив реструктуризацию, в том числе и в случаях, когда заемщик уже обращался за изменением условий по ссуде. Регулятор также просит банки, МФО и кооперативы воздержаться от штрафов и неустоек в отношении субъектов МСП.

В документе подчеркивается, что новые меры поддержки не должны ухудшать кредитную историю заемщиков: бюро кредитных историй, банки, МФО и кооперативы не должны учитывать в моделях оценки вероятности дефолта заемщика, применяемых займодавцем, и расчете индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории, применяемого бюро кредитных историй, в качестве фактора, негативно влияющего на историю.