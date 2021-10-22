ЦБ выделил 60 млрд рублей банкам на поддержку малого и среднего бизнеса

Банк России предоставил банкам 60 млрд рублей в рамках реализации механизма льготного кредитования малого и среднего бизнеса - из перечня отраслей, наиболее сильно пострадавших от введения ограничений в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В рамках установленного лимита банки, которые являются уполномоченными по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП, получают возможность привлечь ссуды от регулятора под поручительства АО "Корпорация "МСП".

Ставка по кредитам составляет 4% годовых, срок кредитования - полтора года. В свою очередь, банки-заемщики с 1 ноября 2021 года берут на себя обязательства кредитовать малый и средний бизнес по ставке не более 8,5% годовых или снизить им ставку до данного уровня по ранее предоставленным ссудам. Программа будет действовать до 30 декабря этого года, уточнили представители регулятора.