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22.10.2021 15:23
Рубрика: Экономика

ЦБ выделил 60 млрд рублей банкам на поддержку малого и среднего бизнеса

Текст: Анастасия Алексеевских
Банк России предоставил банкам 60 млрд рублей в рамках реализации механизма льготного кредитования малого и среднего бизнеса - из перечня отраслей, наиболее сильно пострадавших от введения ограничений в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В рамках установленного лимита банки, которые являются уполномоченными по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП, получают возможность привлечь ссуды от регулятора под поручительства АО "Корпорация "МСП".

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Ставка по кредитам составляет 4% годовых, срок кредитования - полтора года. В свою очередь, банки-заемщики с 1 ноября 2021 года берут на себя обязательства кредитовать малый и средний бизнес по ставке не более 8,5% годовых или снизить им ставку до данного уровня по ранее предоставленным ссудам. Программа будет действовать до 30 декабря этого года, уточнили представители регулятора.

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