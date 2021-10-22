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22.10.2021 10:41
Рубрика: Экономика

Дан старт первому в России проекту по учету вредных выбросов

Текст: Михаил Загайнов, Сергей Тихонов
Первый в России пилотный проект по круглосуточному мониторингу и учету вредных выбросов, в том числе углерода, стартовал в Норильске. Соглашение об этом подписано 21 октября между ГМК "Норильский никель" и "Российским экологическим оператором".

Пилотный проект по созданию системы автоматического контроля будет запущен на предприятиях, а также в жилых зонах Норильска. Эксперимент позволит протестировать технологические решения по мониторингу и передаче данных о состоянии воздуха в онлайн-режиме единому оператору. В дальнейшем планируется, что эта информация будет доступна всем гражданам. Финансируется проект компанией "Норникель".

У проекта две стороны - экологическая и экономическая. С первой все относительно ясно. Как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, присутствовавшая при подписании документа, вопрос качества воздуха является особенно чувствительным для жителей городов. Пока данные о его состоянии собираются в "ручном режиме". Наша задача - создать единую систему, которая автоматически будет фиксировать вредные выбросы, исключив человеческий фактор, отметила она.

"Онлайн-мониторинг позволит оперативно реагировать на превышение выбросов в городах, реализовать первоочередные мероприятия исходя из конкретных загрязняющих веществ, по которым выявлены превышения. Мониторинг качества воздуха станет одним из элементов единой государственной системы контроля за экологическими показателями воды, воздуха и почвы. Единая система анализа экологической обстановки появится к 2024 году", - добавила вице-премьер.

Со стороны экономики, пилотный проект позволит понять какие затраты потребуются предприятиям для организации у себя такого мониторинга. Также в условиях Норильска, то есть на севере, при минимальных температурах, получится протестировать аппаратуру для учета вредных выбросов, чтобы потом, без опасений можно было внедрять ее на всех отечественных предприятиях.

Кроме этого, пилотный проект позволит получать не только оперативную, но и достоверную информацию о выбросах углерода. Пока все данные основывались на иностранной статистике и частных измерений отдельных компаний. Это особенно важно перед запуском трансграничного углеродного регулирования в Евросоюзе в пробном режиме с 2023 года. Пока Россия не могла предоставить свои данные о выбросах CO2, но после окончания эксперимента (планируется в 2022 году) такая статистика появится.

В дальнейшем проект планируется расширить на другие города-участники федерального проекта "Чистый воздух". Его цель - снизить к 2024 году совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в 12 городах-участниках на 902 тысячи тонн, или на 22% по отношению к уровню 2017 года.

В июне Виктория Абрамченко поручила разработать наказания для компаний, недостаточно снижающих вредные выбросы в атмосферу в 12 самых грязных российских городах. В список вошли: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Также Владимир Потанин заявил, что в "Норникеле" сейчас разрабатывается программа углеродной нейтральности. По его словам, она, возможно, будет более амбициозна, чем те цели, которые сейчас объявлены в целом по стране (достижение углеродной нейтральности к 2060 году). "Мы сейчас считаем. Думаю, к концу ноября, на Дне инвестора, сможем сказать конкретные цифры", - сказал Потанин.

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