ДОМ.РФ разъяснил, кому положены выплаты в 450 тысяч рублей на ипотеку

За два года действия этой меры поддержки финансовую помощь в погашении ипотеки получили 227 тысяч многодетных семей. Им перечислено более 100 млрд рублей. Около 11,5 тысяч семей смогли благодаря этой выплате полностью погасить кредит.

Многодетные семьи с ипотечными кредитами могут получить от государства сумму до 450 тысяч рублей или в размере остатка кредита, если он меньше этой суммы. Претендовать на эту сумму можно, если третий или последующий ребенок родился в 2019-2022 годах.

В июле нынешнего года условия программы были расширены. Теперь выплаты можно использовать на погашение кредитов, полученных для покупки участка для личного подсобного хозяйства или садоводства, на строительство индивидуального дома или покупку недостроенного. Можно направить эти средства на погашение кредита на приобретение жилья в рамках льготных программ регионов, а также последней доли в праве собственности на недвижимость.

Также господдержка предоставляется на уплату кредита, предоставленного для внесения паевого взноса в ЖСК, кредит на покупку жилья и оплату ремонта, . а также уплату страховых взносов.

Предполагается, что в скором будущем подать заявку на эти выплаты можно будет через портал госуслуг. Сейчас для получения господдержки семьи обращаются с заявлением в свой банк, а затем информация поступает в ДОМ.РФ, который после проверки перечисляет средства господдержки.